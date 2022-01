OM Mercato : OL, un défenseur pisté prend une décision radicale

Publié par Timothée Jean le 26 janvier 2022 à 20:35

Courtisé par l’OL, Samuel Gigot se rapprochait sérieusement de l’ OM cet hiver. Mais le défenseur central du Spartak Moscou a pris une décision radicale pour son avenir.

OM Mercato : Aucun accord pour Samuel Gigot

Les lignes bougent du côté de l’ Olympique de Marseille. Après avoir bouclé le recrutement de deux nouvelles recrues, les Marseillais s’activent désormais pour renforcer leur défense. En prévision d'un départ d’Alvaro Gonzalez à Valence, la direction de l’ OM s’est rapidement positionnée sur le défenseur du Spartak Moscou, Samuel Gigot.

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central français possède un profil adéquat aux finances marseillaises. Il est libre de s’engager avec le club de son choix dès cet hiver. Cette situation contractuelle attire forcément les convoitises. L’Olympique Lyonnais et le LOSC se bousculent pour arracher sa signature. Mais c’est bien l’ OM qui possède une sérieuse longueur d'avance dans ce dossier. Un accord de principe entre Marseille et Samuel Gigot est même évoqué ces dernières heures. Sauf que l’entourage du joueur jette un sérieux coup de froid sur ce deal.

Interrogé par Le Phocéen, le clan Samuel Gigot a tenu à préciser qu’aucun accord n’a été trouvé avec l’ OM pour le moment. « Oui, il y a clairement des discussions entre l'OM et Samuel, mais au même titre que Lyon ou d'autres. En revanche, aucun accord n'est conclu », a expliqué une source proche du dossier.

Samuel Gigot terminera la saison au Spartak Moscou

L'heure n'est donc pas à la précipitation et l'entourage du défenseur central tricolore reste à l'écoute de potentielles propositions. Les prochains jours s'annoncent décisifs dans ce dossier. Toutefois, Samuel Gigot ne pense pas pour autant à un départ du Spartak Moscou cet hiver. Il compte terminer la saison au sein du club russe, avant de mettre les voiles cet été. « Il restera au Spartak jusqu'à la fin de la saison, on peut dire que c'est sûr à 98% et rejoindra un nouveau club en juin », a confirmé son entourage. Cette décision du joueur complique un peu plus la tâche à Marseille, interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos.