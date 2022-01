Angers SCO Mercato : Un départ surprise confirmé après l’ASSE

Publié par Ange A. le 27 janvier 2022 à 06:05

Au sortir de la défaite de l’ Angers SCO face à l’AS Saint-Étienne mercredi, Gérald Baticle a confirmé un départ imminent dans ses rangs.

Encore un départ à venir à l’ Angers SCO

L’ Angers SCO a chuté sur sa pelouse contre le dernier du championnat. Mercredi, le club de l’Anjou s’est incliné sur le plus petite des scores contre l’AS Saint-Étienne. Un but contre son camp de Batista Mendy a permis aux visiteurs de repartir avec les trois points de Raymond Kopa. Entraîneur d’Angers, Gérald Baticle n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre. « C’est une vraie déception d’avoir raté une occasion de retourner dans le Top 10. Et une deuxième déception d’avoir perdu à domicile. À Kopa, on veut être dur à jouer, ça n’a pas été le cas », a déploré le coach angevin cité par Ouest France.

Le technicien de 52 ans a ensuite évoqué le mercato du SCO. Il a confirmé le départ imminent de Billal Brahimi. L’ailier de 21 ans est annoncé à l’OGC Nice. « Je ne suis pas un rêveur, je sais que c’est le lot du mercato d’enregistrer des départs et des arrivées, mais ce qui me gêne c’est plutôt d’apprendre un départ le jour du match. Cela peut être perturbant pour le joueur et pour ses partenaires. Donc, en effet, il y a une possibilité que ce match était le dernier avec nous pour Billal. Il peut partir dès demain [ce jeudi] », a-t-il fait savoir.

Visite médicale pour Billal Touré à Nice

Billal Brahim a sans doute disputé sa dernière rencontre avec Angers ce mercredi. Dans les tuyaux depuis quelques heures, l’officialisation de son transfert à Nice devrait survenir dans les prochaines heures. L’attaquant de l’ Angers SCO est attendu à Nice ce jeudi pour y passer la traditionnelle vsite médicale. L’Équipe assure que le Gym va débourser 7 millions d’euros plus des bonus pour boucler la signature de Brahimi. Lequel devrait parapher un contrat de quatre ans et de avec le dauphin du Paris Saint-Germain. Il avait le SCO lors du dernier mercato estival en provenance du Stade de Reims. L’ancien Rémois a disputé 9 rencontres de Ligue 1 pour deux passes décisives. Suffisant pour séduire Christophe Galtier en quête d’un nouveau renfort sur les ailes.