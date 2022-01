OM Mercato : Avenir de William Saliba, le verdict est tombé !

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2022 à 18:13

Prêté par Arsenal à l’ OM, William Saliba a visiblement pris une décision définitive pour son avenir. Il privilégiait désormais un retour en Angleterre.

OM Mercato : William Saliba veut revenir à Arsenal

Acheté par Arsenal en 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros à l’AS Saint-Etienne, William Saliba n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Gunners. Absent des plans de Mikel Arteta, l’international espoir tricolore a effectué un passage de six mois à l’OGC Nice avant de rejoindre l’Olympique de Marseille l’été dernier. Un choix judicieux puisque le jeune défenseur a retrouvé des sensations sous ses nouvelles couleurs.

William Saliba enchaîne des prestations remarquables à l’ OM et a rapidement conquis le coeur du public phocéen. Les dirigeants marseillais envisagent d’ailleurs de le conserver le plus longtemps possible. Pour cela, l’ OM devra se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, lever l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA, puis trouver un accord avec Arsenal. Autant dire tout de suite que cette mission s’annonce très compliquée.

D’ailleurs, le principal concerné n’aurait pas vraiment l’intention de poursuivre son aventure à Marseille. La presse britannique révèle en effet que William Saliba privilégie une nouvelle expérience en Angleterre. À l’issue de son prêt expirant en juin prochain avec Marseille, l’ancien Stéphanois devrait donc retourner chez les Gunners où son contrat expire en juin 2024. Les prochains mois diront s’il a fait le bon choix.

OM Mercato : William Saliba, Arsenal n’est pas vendeur

De son côté, Arsenal suit de très près la progression de son défenseur prêt à Marseille. Et contrairement à Mattéo Guendouzi, le jeune défenseur central a été envoyé à l’ OM sans option d’achat, car les Britanniques n’ont pas vraiment l’intention de séparer définitivement de leur joueur. L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, semble même avoir changé d’avis à son égard, avouant que le joueur de 20 ans a désormais sa place au sein de son effectif.