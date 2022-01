ASSE Mercato : Deux départs bientôt actés à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 16:14

Après les départs d’Ignacio Ramirez et Jean-Philippe Krasso, trois jeunes joueurs de l’ ASSE pourraient quitter les Verts cet hiver.

ASSE Mercato : Dupraz veut dégraisser l'effectif des Verts

Pascal Dupraz a décidé de réduire l’effectif de l’ ASSE jugé pléthorique. Selon le coach du club ligérien, certains joueurs n’ont pas le niveau pour jouer en Ligue 1 et d’autres manquent de temps de jeu en raison de la concurrence. « Il faut que quelques joueurs aillent se frotter au monde amateur. Il y a trop de joueurs. L'effectif est trop important. Ils gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs », avait-il indiqué sur France Bleu Loire, début janvier.

Ainsi, Ignacio Ramirez est retournée dans son pays natal. Le prêt de l’attaquant uruguayen, d’une durée d’une saison, a été écourté lors de ce mercato hivernal, car il n’a pas réussi à s’imposer à l’AS Saint-Étienne. Non décisif, Jean-Philippe Krasso a lui été prêté à l’AC Ajaccio en Ligue 2.

Stefan Bajic intéresse Ostende en Belgique

Troisième dans la hiérarchie des gardiens de but stéphanois, derrière Paul Bernardoni et Étienne Green, Stefan Bajic plait à Ostende en Belgique selon les informations de L’Équipe. En fin de contrat en juin 2022, le portier de 20 ans devrait faire l’objet d’un transfert, sinon il partirait libre à l’issue de la saison. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, la direction de l’ ASSE a lancé les négociations avec le 15e du championnat belge, « qui souhaite faire de Stefan Bajic, son gardien titulaire ».

Le clan Aouchiche lui cherche une porte de sortie

Arrivé à l’ ASSE en juillet 2020 en provenance du PSG, son club formateur, Adil Aouchiche n’a pas du tout progressé chez les Verts. Il était pourtant annoncé comme le N°10 qui devrait apporter une grosse touche technique aux Stéphanois. Un espoir déçu ! Et à un an et demi de la fin du contrat du milieu offensif de 19 ans, ses représentants seraient favorables à son départ de l’AS Saint-Étienne cet hiver. « Deux de ses trois agents ont discuté avec Loïc Perrin (coordinateur sportif) après le match face à Angers (1-0), dans le but de lui trouver une porte de sortie », d’après Bernard Lions dans L’Équipe du soir.

Dans les coulisses en cette fin de mercato de janvier, le départ de Maxence Rivera (19 ans), sous la forme de prêt, est également évoqué. Libre en juin 2022, Assane Diousse aussi est concerné par l’opération dégraissage de Dupraz.