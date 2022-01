OM Mercato : Un géant européen fait le forcing pour Kamara

Publié par Ange A. le 29 janvier 2022 à 10:35

Après avoir essuyé un refus de la part de l’ OM pour Boubacar Kamara, un cador européen devrait revenir à la charge pour le minot.

Mercato OM : Une nouvelle offre en vue pour Boubacar Kamara ?

Malgré sa volonté d’aller au bout de son contrat, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Le minot a décliné toutes les offres de prolongation de son bail qui expire en juin 2022. Suite à ces refus, la direction de Marseille souhaite boucler une vente de Kamara en janvier. Mais pas à n’importe quel prix. Courtisan de dernière minute du milieu de 22 ans, l’Atlético Madrid l’a appris à ses dépens. Le club espagnol aurait formulé une offre à hauteur de 5 millions d’euros + divers bonus pour le milieu défensif. Une offre madrilène aussitôt repoussée par Pablo Longoria. Le président marseillais attendrait au moins 10 millions pour lâcher sa pépite. À en croire Nicolo Schira, les Colchoneros devraient revenir à la charge pour le Marseillais. Reste maintenant à savoir si une nouvelle offre de l’Atlético répondra aux attendes du club phocéen. Lequel pourrait même bénéficier d’un montant supérieur au vu de l’intérêt que son crack suscite.

Les Anglais toujours à l’affût pour Kamara

Le journaliste italien révèle en effet que Manchester United reste dans la course à la signature de Boubacar Kamara. Les Reds Devils auraient notamment transmis une importante offre au sociétaire de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Outre le club mancunien, ses rivaux Newcastle United et West Ham n’auraient pas abdiqué. Des propositions devraient donc parvenir à Pablo Longoria dans les prochaines heures. Reste maintenant à savoir quel sera l’épilogue de ce feuilleton du côté de la Canebière. En attendant d’en savoir plus sur son futur, Kamara a déjà disputé 24 rencontres et inscrit un but cette saison.