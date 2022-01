LOSC Mercato : Un jeune joueur envoie un message à Lille OSC

Publié par ALEXIS le 29 janvier 2022 à 12:08

À deux jours de la fin du mercato d’hiver, un joueur prêté par le LOSC a fait le point sur sa situation, tout en laissant un message à Gourvennec.

LOSC Mercato : Lucas Chevalier songe à son retour à Lille OSC

Prêté à Valenciennes FC pour la saison 2021-2022, Lucas Chevalier (20 ans) songe sérieusement à son retour rapide au LOSC à la fin de son contrat avec le club de Ligue 2. Dans des propos rapportés par Le 11 HDF, le jeune gardien de but formé chez les Dogues a fait le point sur sa situation au VAFC et ses contacts avec les superviseurs de Lille OSC. « Il y a Franck Béria (dirigeant lillois) qui travaille avec les joueurs en prêt. Il travaille aussi sur la relation avec le joueur prêté et le club. Je l’ai environ chaque semaine pour pouvoir faire un bilan de ma semaine et du match du week-end. Je suis toujours en relation avec Lille », a-t-il révélé.

Sur la question de son avenir au LOSC, il confirme un contact permanent entre ses représentants et le board lillois. Il annonce également son retour au Domaine de Luchin la saison prochaine. « Pour ce qui est des échanges avec la direction, ce sont les agents qui parlent. Je n’aurai la tête d’un Lillois que la saison prochaine. On verra ça à la fin de saison », a-t-il précisé, avant d’ajouter : « c’est un peu tôt pour dire dans quel but je serais l’année prochaine ».

Forte concurrence pour le jeune gardien de but

Le LOSC a certes transféré Mike Maignan à l'AC Milan à l'été, mais a recruté Ivo Grbic (26 ans) fin août 2021 pour être le gardien de but N°1, devant Adam Jakubech (25 ans) et Léo Jardim (26 ans). Sans oublier Oréstis Karnézis (36 ans) qui a été envoyé en équipe réserve. Comme quoi, Lucas Chevalier a une forte et grosse concurrence en face pour espérer une place au sein de l'équipe de Jocelyn Gourvennec. À Lille, le contrat du portier natif de Calais est valide jusqu'en juin 2024.