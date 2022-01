OM Mercato : Boubacar Kamara et Longoria d’accord pour l’Atlético

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2022 à 19:49

Boubacar Kamara n’a toujours pas renouvelé son engagement avec l’OM. Il serait toutefois d’accord avec Pablo Longoria sur l’Atlético Madrid.

L’Atlético Madrid a fait une offre pour Boubacar Kamara

Libre le 30 juin prochain, Boubacar Kamara est annoncé sur le départ durant ce mercato hivernal afin de permettre à l’Olympique de Marseille de récupérer un peu d’argent. Placé dans le collimateur de plusieurs clubs européens, le polyvalent milieu de terrain français aurait fait l’objet d’une offre en provenance d’Espagne.

En effet, selon les informations du quotidien Marca, l’Atlético Madrid aurait fait une offre de 5 millions d’euros pour recruter l’international espoir tricolore de l’OM. À la recherche d’un défenseur capable d’évoluer également en position avancée, Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, aurait convaincu ses dirigeants de recruter le Minot de 22 ans.

Désireux de passer un cap dans sa carrière, le natif de Marseille a refusé de parapher un nouveau bail en faveur de son club formateur et le club espagnol lui donne la possibilité de quitter la Ligue 1 pour un championnat plus relevé. Sauf que le protégé de Jorge Sampaoli voit les choses différemment en ce qui concerne son avenir. Et là-dessus, il est bien d’accord avec son président Pablo Longoria.

OM Mercato : L'Atlético doublement recalé

Marca confirme que l’Atlético Madrid a tenté sa chance pour Boubacar Kamara avec une offre de transfert de 5 millions d’euros. L’Olympique de Marseille aurait refusé la proposition en espérant toucher au moins le double, soit 10 millions d’euros. Et à en croire le journaliste de Canal+ Philippe Carayon, la direction marseillaise a en effet suivi son joueur qui a tout simplement ignoré les avances des Espagnols.

La chaîne cryptée explique que la proposition de l’Atlético Madrid ne séduirait pas du tout Kamara, qui pourrait déjà avoir d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière. D’autant que Manchester United aurait manifesté son intérêt pour le coéquipier de Dimitri Payet.

Affaire à suivre donc…