ASSE Mercato : Accord trouvé entre Pascal Dupraz et Loïc Rémy !

Enzo Crivelli est arrivé dans le Forez pour signer avec l’ASSE. Pascal Dupraz aurait à un accord avec Loïc Rémy. Ça s’emballe chez les Verts.

Enzo Crivelli est arrivé à Saint-Étienne !

Enzo Crivelli est à Saint-Étienne. L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux va s’engager avec le club stéphanois. Le cliché de @yafinski dévoilé sur Twitter par le site spécialisé Sainté confirme la tendance dans cette affaire. À la recherche de renforts pour réussir l’opération maintien, Pascal Dupraz a réussi à convaincre le joueur de 26 ans de le rejoindre à l’ASSE.

Crivelli a même été aperçu ce samedi dans un salon privé du restaurant gastronomique La Pause à L'Etrat. La signature du buteur passé notamment par Angers et Caen est donc imminente. Mais il ne sera pas le dernier renfort de l’AS Saint-Étienne sur ce mercato hivernal puisque Dupraz serait parvenu à arracher un accord à un autre attaquant : Loïc Rémy.

ASSE Mercato : Ça se précise pour Loïc Rémy

La piste Loïc Rémy révélée hier par Foot Mercato, puis confirmée par L’Équipe, semble avancer rapidement à Saint-Étienne. Le portail sportif assure ce samedi que le club turc de Çaykur Rizespor doit plusieurs mois de salaire à l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais. Le natif de Rillieux-la-Pape est donc enclin à quitter la Turquie et son club à résilier son contrat qui expire pourtant le 30 juin prochain.

À 35 ans et ne comptant pas raccrocher les crampons, l’ancien international français s'est entretenu avec Pascal Dupraz et est d'accord pour s'engager avec les Verts, indique le média sportif. Sa signature ne serait donc plus qu'une question d'heures. Formé à Lyon, Loïc Rémy est passé notamment par le RC Lens, l’OGC Nice, l’OM, Lille, Chelsea et Crystal Palace. En quête d'un ou deux renforts offensifs, Rémy devrait signer six mois puis une saison supplémentaire en faveur de l’AS Saint-Étienne.

