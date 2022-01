ASSE : Après Bouanga, un important renfort offensif attendu

Publié par Ange A. le 30 janvier 2022 à 06:35

L’ ASSE va enregistrer le retour d’un attaquant. Une bonne nouvelle pour Pascal Dupraz en vue de la réception du MHSC samedi prochain.

Un attaquant sur le chemin du retour à l’ ASSE

Victorieux d’Angers mercredi, l’AS Saint-Étienne va tenter de signer un nouveau succès ce dimanche. L’ ASSE affronte Bergerac en huitième de finale de la Coupe de France. À la veille de ce rendez-vous, une bonne nouvelle est tombée par les Verts. Le club ligérien, lanterne rouge du championnat, va récupérer un important élément offensif. Un souhait de Pascal Dupraz qui pousse depuis l’ouverture du mercato estival pour la signature d’un nouvel attaquant. Alors que Saint-Étienne enchaîne les échecs sur cette piste, le club du Forez va enregistrer le retour de Wahbi Khazri. Le polyvalent attaquant tunisien est absent depuis la reprise en raison de la Coupe d’Afrique de football.

Fin de la CAN pour Wahbi Khazri

Samedi, la Tunisie de Wahbi Khazri a été éliminée par le Burkina Faso en huitièmes de finale de la CAN 2021. Les Aigles de Carthage se sont inclinés sur le plus petit des scores contre les Étalons du Burkina Faso. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne quitte le tournoi avec deux buts et une passe décisive. Il est espéré pour la réception du Montpellier Hérault samedi à Geoffroy-Guichard. Avant le Tunisien, le Gabonais Denis Bouanga et le Guinéen Saïdou Sow avaient déjà regagné le Forez. Ils ont respectivement été sortis en quarts par le Burkina et la Gambie.

Wahbi Khazri sur le retour, Pascal Dupraz devra encore patienter avant de récupérer les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou. Le Cameroun, pays hôte de la CAN 2021, s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi samedi. Jeudi, les Lons indomptables affrontent le vainqueur du match Maroc - Égypte (prévu ce dimanche) pour une place en finale.