PSG - Real : Nouvelle inquiétude pour une star de Leonardo

Publié par Ange A. le 30 janvier 2022 à 07:55

Sergio Ramos est désormais incertain pour la réception de l’OGC Nice ce samedi. Une nouvelle inquiétante avant le choc PSG - Real.

Sergio Ramos vers un forfait contre l’OGC Nice

Plombé par les pépins physiques depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos semblait retrouver la plénitude de ses moyens lors de sa dernière sortie. Dimanche passé, le défenseur central a disputé l’intégralité du match opposant le PSG au Stade Brestois (4-0). L’Espagnol a même débloqué son compteur but avec le club de la capitale. De quoi ravir les supporters parisiens en vue du choc PSG - Real en Ligue des champions. Avant ce rendez-vous européen, Paris affronte l’OGC Nice en Coupe de France ce lundi. Une rencontre à laquelle l’ancien madrilène n’est pourtant pas certain de prendre part. L’Équipe et Le Parisien assurent que l’Espagnol a ressenti une gêne musculaire ce samedi. Il a passé la journée en soins. Sa présence contre les Aiglons est compromise.

Sergio Ramos apte pour PSG - Real ?

Sauf surprise, le Paris Sant-Germain ne devrait pas prendre de risque avec Sergio Ramos. Le défenseur de 35 ans devrait être ménagé pour la réception de Nice. Mauricio Pochettino aura besoin de toutes ses forces vives pour PSG - Real. Le match aller est prévu le 15 février prochain au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Neymar Jr est également espéré. Victime d’une entorse de la cheville contre l’AS Saint-Étienne en novembre, Neymar est sur le chemin du retour à la compétition comme l’a récemment fait savoir le quotidien sportif. Lequel indique que le Brésilien a augmenté l’intensité de ses courses « tout en demeurant dans l’axe, sans changement d’appuis ».

Alors que les doutes restent lever pour Ramos et Neymar, le Real Madrid est certain de pouvoir compter sur son buteur vedette Karim Benzema (24 buts en 28 matchs cette saison). Sorti sur blessure dimanche passé contre Elche (2-2), le capitaine des Merengues sera remis de sa blessure aux ischios.