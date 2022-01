ASSE Mercato : Cet énorme indice sur le futur de Bafétimbi Gomis

Publié par Ange A. le 31 janvier 2022 à 01:55

Un temps annoncé sur le retour à l’ ASSE, Bafétimbi Gomis vient de lâcher un énorme indice concernant sa prochaine destination.

Pas de retour à l’ ASSE pour Bafétimbi Gomis

Libre de tout contrat après son récent d’Al Hilal, Bafétimbi Gomis a vu son nom associé à l’AS Saint-Étienne. Recruter au poste d’avant-centre est l’une des priorités de Pascal Dupraz cet hiver. Raison pour laquelle la piste menant au buteur tricolore de 36 ans a été évoquée. Mais comme l’avait indiqué Loïc Perrin, un retour à Saint-Étienne n’entre pas dans les plans de Gomis. « « Ça n’a jamais été sa première idée de venir à Sainté. Je ne pense pas que cela se fasse », avait confié en conférence de presse l’ancien capitaine stéphanois aujourd’hui coordinateur sportif des Verts. Une tendance encore confirmée ces dernières par l’attaquant lui-même sur les réseaux sociaux.

Gomis vers un retour en Turquie cet hiver

Dimanche, Bafétimbi Gomis a posté une photo sur Twitter annonçant son retour imminent à Galatasaray. « Quand on t’annonce une bonne nouvelle… Mon sourire dit tout », a écrit l’ancien buteur de Saint-Étienne. Sur ladite photo, le joueur arbore notamment un survêtement et un short à l’effigie du club stambouliote. Ce qui laisse penser que l’officialisation du retour de Gomis à Galatasaray serait imminente. Selon la presse locale, le joueur passé par l’ ASSE, l’OM ou encore l’OL va parapher un contrat de 18 mois avec l’actuel 15e de Super Lig. Durant sa première pige avec le club stambouliote, l’international tricolore avait brillé en claquant 32 buts et délivrant 6 passes décisives en 42 rencontres. Un passage remarqué dans la capitale turc que n’ont pas oublié ses anciens dirigeants.