OL-OM : Les compos tombent, énorme coup dur à Lyon !

Publié par Thomas le 31 janvier 2022 à 19:31

Ce mardi, Lyon reçoit l'Olympique de Marseille, dans un match qui s'annonce déjà bouillant. Découvrez les compos de ce tant attendu OL-OM.

OL-OM : Lyon décimé avant l’Olympico

Après les terribles incidents survenus le 21 novembre dernier au Groupama Stadium, et les multiples litiges auprès de la LFP pour définir l’issue de la rencontre, le sulfurant OL-OM se tiendra bien ce mardi 1er février. Malgré une demande de report de la part de Jean-Michel Aulas la semaine dernière, la LFP a maintenu cette date qui dépendait de la qualification des Marseillais en Coupe de France.

C’est dans un Groupama Stadium vide que les deux clubs rivaux se départageront ce mardi, au lendemain de la fin du marché des transferts. À cette occasion, l’Olympique de Marseille devrait connaître un avantage numérique certain contre des Gones fortement diminués. En plus des départs à la CAN, l’ OL sera privé de son maître à jouer au milieu de terrain Houssem Aouar. Le milieu tricolore sera indisponible pendant plusieurs semaines dans le Rhône. Le numéro 8 lyonnais s’est blessé à la cuisse lors de l’entraînement ce week-end. Avec le récent départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle, Peter Bosz se retrouve donc face à un casse-tête de taille dans l’entrejeu.

En plus d’Aouar, Moussa Dembélé a été testé positif à la Covid-19 dimanche, le privant ainsi du choc contre Marseille. Tino Kadewere ne devrait également pas prendre part à la rencontre, le Zimbabwéen était suspendu lors du match initial en novembre dernier (de même pour Leonardo Balerdi côté OM). Ajoutez à cela les absences de Lucas Paqueta et Toko Ekambi, tous deux convoqués avec leurs sélections cet hiver.

OM : Des absences de taille et de potentiels forfaits

Côté Phocéen, Jorge Sampaoli devra aussi composer sans certaines forces vives de l'effectif. En plus des recrues Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, toujours pas qualifiées pour le championnat, l'Olympique de Marseille pourrait également faire sans deux hommes forts, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder. Selon France Bleu Provence, les deux joueurs seraient incertains pour le choc contre Lyon. De quoi laisser quelques mots de tête au coach argentin, qui a récemment perdu Gerson, parti rejoindre la sélection brésilienne la semaine dernière.

Compo probable de l’OM :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : P. Lirola, W. Saliba, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : B. Kamara, M. Guendouzi, V. Rongier

Attaquants : D. Payet (C), A. Milik, C. Ünder ou A. Harit

Compo probable de l’OL :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : L. Dubois (C), J. Boateng, Thiago Mendes, C. Lukeba, Emerson

Milieux de terrain : M. Caqueret, H. Keita

Attaquants : X. Shaqiri, B. Barcola, R.Cherki