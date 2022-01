OM Mercato : Lorient lance une dernière offensive contre Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2022 à 15:31

L’ OM pourrait enregistrer un départ surprise dans les prochaines heures. La direction du FC Lorient a lancé une dernière offensive pour Steve Mandanda.

Contraint de dégraisser son effectif afin de soulager ses finances qui sont le rouge, l’Olympique de Marseille envisage de se séparer de certains joueurs avant la clôture du mercato hivernal à minuit. Les noms de Duje Caleta-Car, Luis Henrique ou encore Alvaro Gonzalez figurent déjà sur la liste des potentiels partants. Mais la direction de l’ OM pourrait boucler un départ inattendu en cette dernière journée du mercato. Steve Mandanda, en manque de temps de jeu depuis l’entame de la saison, n’est pas à l’abri d’un départ.

Le gardien de but de l’ Olympique de Marseille est fortement courtisé par le FC Lorient. De plus, alors que la Coupe du Monde 2022 approche, le portier de 36 ans n'a plus été convoqué en équipe de France. S’il veut participer au prochain mondial, Steve Mandanda devra donc retrouver plus du temps de jeu en cette seconde partie de saison. Et c’est là que le FCL intervient. Le club breton est prêt à lui accorder une place de titulaire indiscutable au sein de son effectif. Et si l’ASSE et l’OGC Nice se sont déjà retirés du dossier, ce n’est pas le cas des Merlus.

Une offre de dernière minute pour Steve Mandanda

RMC Sport révèle en effet que Steve Mandanda est toujours sur les tablettes du FC Lorient, à tel point que les dirigeants lorientais devraient tenter une nouvelle approche auprès de l’ OM dans les prochaines heures. L’idée serait de recruter le portier tricolore sous la forme d’un prêt de six mois. Reste à savoir si cette ultime offensive du FCL portera ses fruits.

Pour l’instant, Steve Mandanda n'a rien décidé pour son avenir. Mais il ne serait pas contre un départ en cas d’offre satisfaisante. La situation pourrait se décanter après cette dernière rencontre entre les différentes parties. El Fenomeno reste toujours fidèle à Marseille. Il est lié à l’ OM jusqu'en juin 2024.