PSG Mercato : Un international français pisté par Bordeaux

Publié par Thomas G. le 01 février 2022 à 09:45

Les Girondins de Bordeaux ont tenté de faire venir un international français du PSG dans les dernières heures du mercato.

PSG Mercato : Bordeaux a tenté le coup Kurzawa

Les Girondins de Bordeaux sont en grande difficulté en ce moment en championnat. Les Bordelais sont 17ème de Ligue 1, ils sont à la lutte pour le maintien. Durant ce mercato, le FCGB, s’est renforcé pour bâtir une équipe capable de rester en ligue 1. Les Girondins de Bordeaux ont fait signer l’ancien stéphanois Joshua Guilavogui et l’ancien défenseur lyonnais Marcelo. Le club de Bordeaux faisait partie des clubs intéressés par Layvin Kurzawa le joueur du Paris Saint-Germain. En fin de mercato, il y avait des contacts entre les représentants de Kurzawa et les dirigeants de Bordeaux. Le FCGB au même titre que le LOSC a proposé un prêt de 6 mois au PSG. Le Paris Saint-Germain était intéressé par ce deal, car le club de la capitale voulait se débarrasser coûte que coûte de Kurzawa qui ne joue plus sous les ordres de Mauricio Pochettino. Les exigences financières du PSG trop élévés ont empêché le transfert de Kurzawa.

Kurzawa toujours au PSG

Layvin Kurzawa est toujours sous contrat avec le Paris SG. C’est le deuxième mercato où le joueur ne parvient pas à quitter le club. L’été dernier, le latéral gauche devait déjà quitter le club mais il avait refusé toutes les offres qui lui était parvenu. Durant ce mercato d’hiver, la donne avait changé, en effet Kurzawa a disputé un match cette saison avec le PSG. Une situation très difficile pour le latéral gauche qui voulait partir. De nombreux clubs comme West Ham, Newcastle ou encore Bordeaux étaient sur le dossier Kurzawa, mais aucun d’entre eux n’a réussi à faire signer le PSG.

Cependant, tout n’est pas perdu pour Layvin Kurzawa, le marché des transferts n’est pas encore fermé en Turquie et aux Etats-Unis. L’ancien monégasque pourrait donc se relancer dans l’un de ses deux championnats. Le latéral gauche n’a plus la confiance de Mauricio Pochettino et des dirigeants du club de la capitale donc la solution pour lui est de quitter au plus vite le Paris Saint-Germai