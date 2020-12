PSG : De mauvaises nouvelles pour Paris après Lille-Paris SG

Publié le 21 décembre 2020 à 23:20

Il y avait de quoi être inquiet pour les Parisiens hier, lors de la 16e journée de Ligue 1. Trois joueurs du PSG sont sortis sur blessure en fin de match LOSC-Paris SG, et les premiers diagnostics ne prévoient pas des retours immédiats.

Kurzawa, Kimpembe et Florenzi absents au moins trois semaines ?

Touché à la cheville gauche suite à un tacle de son coéquipier Thilo Kehrer, - qui tentait de stopper Jonathan Bamba - Alessandro Florenzi souffrirait d'une entorse selon L'Equipe. Les examens qu'il a passés ont révélé qu'une indisponibilité de trois semaines était à prévoir avant le retour de l'Italien sur les terrains. Presnel Kimpembe s'est lui aussi blessé en fin de partie, sur l'action de son sauvetage spectaculaire devant Burak Yilmaz. Victime d'une déchirure des ischios-jambiers de la cuisse gauche, il devrait également être absent trois semaines. Même blessure pour Layvin Kurzawa, et même durée d'indisponibilité à prévoir pour l'international français.

La quasi-totalité de la défense du PSG à l'infirmerie !

Alors que l'on constatait que l'infirmerie parisienne se dégarnissait en cette fin d'année, le match contre le LOSC à lui seul l'a remplie. Ce qui pose problème, c'est que beaucoup de défenseurs l'occupent. Juan Bernat se remet de sa blessure aux ligaments croisés - son retour est envisagé en mars, Abdou Diallo et Danilo Pereira (souvent utilisé en tant que défenseur central) reprendront en janvier, et donc, Kurzawa, Kimpembe et Florenzi se sont eux aussi ajoutés à la liste des blessés. Thomas Tuchel devra donc bricoler sa défense pour le dernier match de l'année 2020 au moins, face à Strasbourg.













Par Clément