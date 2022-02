PSG Mercato : Leonardo a refusé une offre incroyable pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 21:45

Après la fin du mercato hivernal, la presse s’intéresse au mouvement du PSG. Et il en ressort que Leonardo aurait pris une décision incroyable.

Le Barça a proposé un deal improbable avec Kurzawa

Plus dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Une situation contractuelle qui met le club de la capitale en face d’un problème crucial avec le latéral gauche de 29 ans. Après avoir proposé l’international tricolore en Premier League, en Espagne ou encore en Italie, et même en Ligue 1 à des clubs comme Bordeaux, Lille et Lyon, Kurzawa aurait même pu rejoindre le FC Barcelone, à la surprise générale.

« Le FC Barcelone le voulait, et souhaitait l’inclure tout comme Leandro Paredes dans un échange avec Ousmane Dembélé. Mais Paris, qui avait pour objectif de dégraisser cet hiver, désirait plutôt libérer un élément offensif », explique RMC, qui ajoute que Leonardo a alors essayé d’échanger Mauro Icardi, « mais le dossier du buteur argentin ne passait pas avec le fair-play financier. »

En France, Lille et Bordeaux ont donc « tenté une dernière offensive pour Kurzawa, pour un prêt de 6 mois », mais les exigences de l’ancien défenseur de l’AS Monaco étaient « trop élevées pour eux. » Et même si la MLS ou la Turquie peuvent encore permettre de régler ce problème, le mercato de Leonardo est vivement critiqué.

PSG Mercato : Pierre Ménès allume Leonardo

Tenu de trouver entre 100 et 150 millions d’euros afin de rééquilibrer les finances du Paris Saint-Germain, Leonardo n’a réussi à céder que Rafinha et Sergio Rico, mais sous forme de prêt sans option d’achat. Un échec du directeur sportif parisien qui passe mal chez plusieurs observateurs. Pierre Ménès a livré son analyse de la situation sur son site internet personnel.

« Il n’arrive pas à vendre, car les joueurs ne veulent pas partir. L’exemple type, c’est Draxler. Il ne jouait pas, il a eu une prolongation de contrat totalement aberrante et inespérée arrivée et qui a sauté dessus. En sachant très bien qu’il ne jouerait pas. En plus Draxler, il joue dans la position de Di Maria, de Neymar et de Messi », a expliqué l’ancien consultant de Canal+ sur la gestion de Leonardo.

Puis d’ajouter : « le mec il est fichu avant que cela commence. Le problème, c’est que Draxler, il y a quelque chose qu’il ne faut pas oublier dans ce dossier, c’est qu’au-delà d’avoir de très gros salaires, il faut dire qu’ils sont à Paris. Quand tu t’appelles Draxler et que tu habites à Paris et que tu es heureux à Paris, même si tu es allemand tu n’as peut-être pas une envie folle de te retrouver à Stuttgart. »