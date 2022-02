ASSE Mercato : Bordeaux, Guilavogui regrette déjà son choix ?

Publié par ALEXIS le 02 février 2022 à 00:15

Sollicité par l’ ASSE en difficulté, Guilavogui a préféré rejoindre Bordeaux. Cependant, il a un pincement au coeur après sa signature chez les Girondins.

Bordeaux : Josuha Guilavogui « l' ASSE va peut-être un peu m'en vouloir »

Formé à l’ ASSE (2005-2009) et lancé en Ligue 1 par le club ligérien (2009-2013), Josuha Guilavogui a quitté les Verts en septembre 2013. Il avait été transféré à l’Atlético Madrid, contre un gros chèque de 10 M€. Il était revenu à l’AS Saint-Étienne en janvier 2014 pour six mois, sous la forme d’un prêt. Depuis l’été 2016, le milieu défensif français évolue au VfL Wolfsburg en Bundesliga. Menacés de relégation en Ligue 2, les Verts ont sollicité leur ancien joueur en renfort cet été, mais il a choisi Bordeaux aussi en grande difficulté. Selon ses explications, il avait besoin de se relancer, car « son histoire avec Wolfsburg est sur le point de se terminer ».

Josuha Guilavogui ne donne certes pas la saison pour laquelle il a snobé l’ ASSE, mais il a pensé aux milliers de supporters des Verts qui peuvent lui reprocher sa signature chez les Girondins. « Je suis parti en 2013. C'est un plaisir de revenir. Aujourd'hui, je me présente en tant que Bordelais », a-t-il déclaré, tout en lâchant : « Les Stéphanois vont peut-être un peu m'en vouloir. Ce sont des personnes passionnées. Parfois la passion l'emporte sur la raison ».

Le cri du coeur de Guilavogui à Mangala

Josuha Guilavogui (31 ans) est prêté à Bordeaux pour six mois, jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, mais son contrat est assorti d’une option d’achat obligatoire en cas de maintien du FCGB en Ligue 1. Il avait réagi à la signature d'Eliaquim Mangala à l’AS Saint-Étienne avant la sienne à Bordeaux. « Monsieur Mangala, vous m'avez fait une surprise, vous êtes arrivé dans mon club de cœur. Donc je souhaite que vous puissiez apporter tout votre professionnalisme, toute votre expérience pour remettre mon club à la place qui lui appartient. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de bonheur », avait-il écrit sur Instagram au défenseur avec qui il a joué en Equipe de France.