PSG Mercato : Leonardo mis au banc des accusés au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 23:45

Après la fermeture du mercato hivernal, l’action de Leonardo est passée au peigne fin. Jérôme Rothen n’a pas raté le directeur sportif du PSG.

Leonardo est le problème central du PSG

Muet sur le marché de janvier, le Paris Saint-Germain a seulement réussi à prêter sans option d’achat le gardien de but Sergio Rico (Majorque) et le milieu de terrain Rafinha (Real Sociedad). Financièrement, ces deux départs n'ont rien rapporté alors que Leonardo doit absolument trouver entre 100 et 150 millions d’euros pour équilibrer les finances du club de la capitale.

Empêchant ainsi le PSG de se renforcer cet hiver. C'est du moins l'avis de Jérôme Rothen, ancien milieu de terrain des Rouge et Bleu, qui pointe du doigt le directeur sportif parisien comme le responsable de cette situation désastreuse.

« Le PSG n’arrive pas à vendre. Leonardo est le problème central du PSG. Il achète, et nous on peut le faire aussi. Mais par contre pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. Leonardo est responsable de tout ça dans la façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs. Icardi est l’erreur de Leonardo par exemple. Il fallait le mettre devant ses responsabilités et ne pas aller dans son sens », a expliqué le consultant de RMC Sport. Rothen déplore également un manque de passion chez les Rouge et Bleu.

Rothen déplore un manque de passion au PSG

Avec l'élimination du Paris Saint-Germain huitième de finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice lundi soir, l’équipe conduite par Mauricio Pochettino se retrouve particulièrement critiquée. Pour Jérôme Rothen, depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne font pas rêver.

« Aujourd'hui, tu regardes le Paris Saint-Germain, très honnêtement, ça manque de passion. Déjà dans l'effectif, il y a très peu de joueurs auxquels tu t'identifies. Marquinhos, Kimpembe, Verratti par exemple. Les autres, je trouve que dans les actes et dans les discours, ils sont coupés du monde extérieur. C'est compliqué au niveau de l'image », a regretté Rothen.