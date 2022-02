OM Mercato : Un crack d'Arsenal lorgné par Lyon et Marseille !

Publié par Thomas le 02 février 2022 à 17:16

Auteur d'un mercato ambitieux, l' OM et l' OL ont plusieurs fois partagé des pistes chaudes en commun cet hiver, dont un énorme attaquant d'Arsenal.

OM Mercato : Nicolas Pépé visé par Lyon et Marseille

Au lendemain d’un OL-OM étincelant (victoire 2-1 des Lyonnais), les deux clubs olympiens font les gros titres ce mercredi. Tous les deux très actifs cet hiver en matière de signatures, Marseille et Lyon sont passés à côté d’un coup énorme en attaque. En plus de Samuel Gigot, qui aura finalement signé en fin de mercato dans la cité phocéenne, au nez et à la barbe de Jean-Michel Aulas, un autre grand joueur était ces derniers jours au centre d’une lutte acharnée entre les deux clubs français.

Comme le rapporte L'Équipe dans son édition du jour, l’ OL et l’ OM étaient tous les deux proches de recruter Nicolas Pépé cet hiver, en manque de temps de jeu à Arsenal cette saison. Le joyau du LOSC souhaitait partir de Londres cet hiver et ne se fermait pas à un retour dans le championnat de France. Après le douloureux échec Sardar Azmoun (recruté par le Bayer Leverkusen), l’Olympique Lyonnais remuait ciel et terre pour débusquer un grand attaquant en janvier et avait coché le nom de l’international ivoirien.

Même schéma pour Marseille, qui pêche depuis le début de saison offensivement et qui souhaitait également débusquer un 9 polyvalent (le club signera finalement Cédric Bakambu). D’après le quotidien sportif, l’attaquant de 26 ans devrait quitter Arsenal l’été prochain pour regagner du temps de jeu, lui qui n’aura débuté que 5 rencontres de Premier League cette saison.

L'OM voulait un autre Ivoirien

En plus de Nicolas Pépé, l’ OM suivait avec attention la situation de Éric Bailly cet hiver. Le défenseur de Manchester United n’est plus en odeur de sainteté chez les Red Devils, où il n’a joué que 4 matches de championnat cette saison. L’international ivoirien aurait pu recevoir une proposition marseillaise en fin de mercato, notamment si Duje Caleta-Car avait quitté le navire olympien.

L'Équipe dévoile que Pablo Longoria souhaitait enrôler le joueur de 27 ans en prêt, mais que ce dernier n’était pas partant à l’idée de jouer en Ligue 1. Également associé à un départ vers l’AC Milan, Bailly est finalement resté en Angleterre mais devrait sans surprise quitter l’écurie mancunienne en fin de saison.