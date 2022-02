OM-SCO Angers : La compo de Sampaoli, énorme surprise à prévoir !

Publié par Thomas le 03 février 2022 à 18:44

Après sa douloureuse défaite contre Lyon, l' OM reçoit le SCO Angers ce vendredi. Découvrez la compo de Jorge Sampaoli avec de grosses surprises.

OM : Après la débâcle à Lyon, de gros changements à prévoir

C’est un petit coup de massue qui risque de peser lourd pour le reste de la saison à l’Olympique de Marseille. Pourtant favoris au début de la rencontre, les hommes de Jorge Sampaoli se sont fait surprendre par deux fois par des Lyonnais plus conquérants mardi (2-1). Une piqûre de rappel pour le coach argentin, qui a déclaré prendre une part de responsabilité dans la défaite olympienne. " Contre Lyon, oui j'aurais peut-être dû faire un changement défensif, mais c'est une décision toujours difficile à prendre car il faut la prendre très vite. "

En conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a annoncé vouloir procéder à plusieurs changements contre le SCO d’Angers vendredi, des modifications de taille, notamment avec la présence de ses recrues dès le coup d’envoi. " L’équipe a besoin de tous les joueurs. On a besoin que tous les joueurs soient à 100%. J’ai vraiment besoin de tout le monde pour l’équipe. C’est vraiment le rendement collectif qui prime. (…) Il va falloir faire des changements, face à l’enchaînement des matchs et à l’accumulation de la fatigue. C’est un match difficile, parce que l’adversaire est moins fatigué. "

Bakambu et Kolasinac titulaires

Absents face à l’Olympique Lyonnais mardi, les deux recrues marseillaises devraient connaître leur grand début vendredi au Vélodrome. Face à une formation angevine qui bénéficie de plus de temps de repos, Jorge Sampaoli devrait opérer un certain turnover dans l’effectif. À commencer par le flanc gauche de la défense, où Luan Peres, très sollicité cette saison, devrait souffler et laisser la recrue Sead Kolasinac débuter.

De même pour Cédric Bakambu, qui n’avait pas pu participer au choc OL-OM mais qui est fortement pressenti pour débuter contre le SCO. " Lui (Kolasinac) et Bakambu devront jouer même s’ils ne sont pas prêts à 100%. Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d’avoir différentes options. S’ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon ", a déclaré Jorge Sampaoli ce jeudi. Si l’ OM prévoit de souffler, le club phocéen devrait tout de même se présenter avec un onze compétitif contre l’équipe de Gérald Baticle.

Milik encore mis de côté ?

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais est de nouveau revenu sur la situation délicate de son buteur polonais Arkadisuz Milik. Poussé vers la sortie cet hiver, l’ancien napolitain noue une relation plutôt tendue avec Jorge Sampaoli. Ce jeudi, le technicien argentin a insinué, d’un ton virulent, qu’il ne faudrait pas compter sur Milik vendredi, du moins au début du match. " L'important pour Arek c'est qu'il soit complémentaire, qu'il puisse s'intégrer au collectif. L'important c'est que l'OM gagne. Je ne regarde pas les noms, c'est celui qui est le plus en forme qui joue. Point. "

Compo probable de l' OM contre le SCO d’Angers :

Gardien : P. López

Défenseurs : S. Kolasinac, L. Balerdi, W. Saliba, P. Lirola

Milieux de terrain : M. Guendouzi, V. Rongier, B. Kamara

Attaquants : D. Payet, C. Bakambu, A. Harit