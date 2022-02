ASSE : Bonne nouvelle pour Dupraz, deux renforts arrivent

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 03:44

Après ses recrues arrivées cet hiver, Pascal Dupraz est certain d’enregistrer des renforts à l’ ASSE dans les prochains jours.

Deux renforts encore promis à Dupraz

Voilà une nouvelle qui devrait encore réjouir Pascal Dupraz et les fans de l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE s’est montrée particulièrement active sur le marché des transferts cet hiver. Sept nouveaux joueurs ont rejoint l’effectif professionnel au moins pour le reste de la saison. Il s’agit de Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. De même, le club ligérien a enregistré les retours du Gabonais Denis Bouanga, du Guinéen Saïdou Sow et du Tunisien Wahbi Khazri, de retour de la CAN 2021. Dans les prochains jours, l’entraîneur stéphanois va enregistrer le retour de deux autres internationaux camerounais. Il s’agit du défenseur central Harold Moukoudi et d’Yvan Neyou, tout juste éliminés de la Coupe d’Afrique avec le Cameroun.

Moukoudi et Neyou bientôt de retour à l’ ASSE

Jeudi, les Lions indomptables ont plié l’échine en demi-finale face aux Pharaons d’Égypte. Le Cameroun s’est incliné lors de la fatidique séance des tirs au but (3-1, 0-0 a.p). Harold Moukoudi a notamment raté son penalty face aux Égyptiens. Une triste sortie pour les deux Stéphanois qui espéraient soulever le trophée à domicile. Sortis en demi, les Camerounais ont un dernier rendez-vous à honorer avant leur retour à Saint-Étienne. Ce sera samedi lors du match de classement contre le Burkina, éliminé mercredi par le Sénégal.

Pascal Dupraz peut donc se frotter les mains avec ces nouveaux renforts en perspective. Lesquels sont espérés pour le déplacement à Clermont dimanche le 13 février lors de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour rappel, l’ ASSE est la lanterne rouge du championnat. Les Verts peuvent désormais se concentrer sur le maintien dans l’élite suite à leur élimination en Coupe de France par Bergerac, club de National 2 (D4).