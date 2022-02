OM: Le onze probable contre Angers Sampaoli avec une surprise

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 06:44

L’ OM reçoit l’Angers SCO ce vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli pourrait aligner un surprenant onze.

Un important retour dans les rangs de Sampaoli contre Angers

Après son faux pas contre l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille va tenter de reprendre sa marche en avant. Mardi, l’ OM a été renversé au Groupama Stadium par Lyon (2-1). Suite à ce revers, les hommes de Jorge Sampaoli calent à la 3e place de Ligue 1 Uber Eats. Ils accusent deux points de retard sur l’OGC Nice, son prochain adversaire en quarts de la Coupe de France. Le club phocéen a l’occasion de doubler le club azuréen ce vendredi. Marseille affronte l’Angers SCO à l’Orange Vélodrome en ouverture de la 23e journée du championnat. Pour cette affiche, le coach marseillais a convoqué 21 joueurs. Absent ces derniers jours en raison des éliminatoires du Mondial 2022, Gerson est de retour dans le groupe olympien.

OM - Angers : Une nouvelle surprise avec Milik ?

Seulement, le milieu brésilien ne devrait pas entamer la rencontre contre le club de l’Anjou. Comme l’international auriverde tout juste de retour de sa sélection, Arkadiusz Milik devrait encore débuter sur le banc de touche. Le Polonais a disputé les deux derniers matchs de Marseille en tant que remplaçant. Contre Angers, Jorge Sampaoli devrait aligner d’entrée Cédric Bakambu, sa dernière recrue offensive.

L’attaquant congolais avait brillé pour sa première apparition contre Lens lors de la 22e journée. L’ancien sochalien avait débloqué son compteur but quelques minutes après son entrée en jeu sur la pelouse des Sang et Or. Comme Bakambu, Sead Kolasinac pourrait débuter le match contre le SCO. Le Bosnien arrivé cet hiver en provenance d’Arsenal n’a pas encore étrenné le maillot de l’Olympique de Marseille.

Le onze probable de Marseille contre Angers

Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Under, Bakambu - Payet.