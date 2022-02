Stade Rennais : Avant le derby, le SRFC acte deux énormes renforts !

Publié par Thomas le 04 février 2022 à 11:44

En marge d'un sulfureux derby SRFC-Brest, le Stade Rennais a acté ce vendredi deux énormes renforts en défense. De quoi soulager Bruno Genesio.

SRFC : Deux poids lourds débarquent pour Genesio

Auteur d’une première partie de saison remarquable avec notamment une série record de 13 matches sans défaite et 10 succès, le Stade Rennais semble en déclin depuis plusieurs semaines, notamment après les nombreux départs à la CAN cet hiver. Si la gifle 6-0 infligée à des Girondins en perdition laissait penser un regain d’énergie côté Breton, cet espoir a rapidement été balayé il y a deux semaines contre Clermont, où les Rouge et Noir se sont fait surprendre à deux reprises (défaite 2-1).

Actuellement 5e de Ligue 1, le SRFC a l’occasion de se remettre sur pied ce week-end, contre le voisin brestois. Face à des Finistériens amputés depuis peu de leur joyau Romain Faivre, Bruno Genesio pourra composer, pour la première fois en cette année 2022, avec deux poids lourds en défense. Comme confirmé ce matin en conférence de presse, Nayef Aguerd et Hamari Traoré vont faire leur grand retour avec le Stade Rennais dimanche.

Convoqués par leurs sélections cet hiver en marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les deux tauliers de la défense rennaise arrivent en tant que pompier de service dans un effectif rennais en plein doute. Véritable point faible du SRFC ces dernières semaines, le secteur défensif n’avait pas souhaité être renforcé cet hiver par Florian Maurice, préférant faire confiance au peu de forces en présence à ce poste. Un retour salvateur donc pour Genesio face au Stade Brestois, accompagné tout de même de deux absences de marque.

Le Stade Rennais encore privé de son maître à jouer

Malgré les arrivées de Traoré et Aguerd, le Stade Rennais devra de nouveau faire sans son homme fort du milieu de terrain, Flavien Tait. Véritable métronome de l’entrejeu breton, le joueur de 29 ans est encore forfait pour le derby ce week-end, comme annoncé par Philippe Bizeul (qui remplaçait Genesio exceptionnellement) en conférence de presse. Absent depuis le 16 janvier et le match contre Bordeaux, Tait devra encore patienter pour se remettre pleinement de sa gêne aux adducteurs.

En plus de l’ancien angevin, le SRFC devra se passer de son joyau en attaque Jérémy Doku. L'international belge, remplacé après l’heure de jeu contre Clermont, s’est blessé aux ischio-jambier en début de semaine à l’entraînement. Il devrait ainsi laisser sa place à Kamaldeen Sulemana, de retour de la CAN.