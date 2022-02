OL Mercato : Ndombélé balance du lourd pour son retour à Lyon

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 04:14

Tanguy Ndombélé s’est exprimé en marge du choc contre l’AS Monaco ce samedi. Le milieu de terrain affiche ses ambitions avec l’OL.

Tanguy Ndombélé vise haut avec Lyon

En galère depuis sa signature à Tottenham en 2019, Tanguy Ndombélé a retrouvé la Ligue 1 cet hiver. Si son nom a longtemps été associé au Paris Saint-Germain, c’est finalement avec l’Olympique Lyonnais qu’il s’est engagé. Il est revenu à l’OL sous la forme d’un prêt payant dont le montant s’élève à 3 millions d’euros. Le club de Jean-Michel Aulas dispose d’ailleurs d’une option d’achat. Après avoir évoqué les raisons de son retour à Lyon lors de sa présentation, le milieu de 25 ans vient de dévoiler ses ambitions pour le reste de la saison avec les Gones. C’est au cours d’un entretien à diffuser dimanche dans l’émission dominicale Téléfoot sur TF1. L’international tricolore aux 7 sélections souhaite notamment « finir dans les trois premiers et pourquoi pas gagner la Coupe d’Europe ».

La première avec Lyon contre Monaco ?

Le milieu prêté par les Spurs compte s’investir pour relever ces objectifs avec l’Olympique Lyonnais. « Je dois montrer certaines choses, comme j’ai dit je n’ai pas joué à Tottenham. Je sais que je suis attendu au tournant », confie-t-il à Julien Maynard. Inéligible pour l’Olympico remporté mardi contre Marseille, Tanguy Ndombélé pourrait signer son retour sur le terrain ce samedi. Ce sera lors du choc sur la pelouse de l’AS Monaco. Son nom figure dans le groupe de 19 joueurs convoqués par Peter Bosz. Comme lui, Romain Faivre, transféré de Brest cet hiver, a été convoqué pour cette affiche de la 23e journée du championnat.

Les deux équipes sont à la lutte pour une place européenne. Respectivement 3e et 4e la saison dernière, l’ASM et l’OL n’occupent pour le moment que les 8e et 7e places de Ligue 1. Une victoire à Monaco permettrait à Lyon d’occuper provisoirement la 4e place, propriété actuelle du RC Strasbourg. Le RCSA reçoit Nantes dimanche.