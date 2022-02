PSG : La compo contre le LOSC, grosse absence de dernière minute

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2022 à 11:24

Le PSG sera sur la pelouse du LOSC, dimanche à 20h45. Mais Mauricio Pochettino devra composer avec une absence de toute dernière minute.

Mauro Icardi malade et incertain contre le LOSC

Le Paris Saint-Germain devra faire sans Mauro Icardi demain soir face à Lille OSC. Absent à l'entraînement collectif du vendredi, l’attaquant argentin souffre d'un pépin physique, selon les informations divulguées par France Bleu Paris. L'ancien capitaine de l’Inter Milan est resté en salle et devrait passer des examens ce samedi matin, à en croire la radio sportive dédiée aux fans du PSG.

En attendant le point médical du club, il est à noter que les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont toujours à la CAN. Neymar est en phase de reprise, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum sont toujours aux soins. Dans les buts, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait débuter, Keylors Navas venant tout juste d’arriver de voyage en Amérique centrale.

En défense, Achraf Hakimi devrait retrouver sa place à droite, au centre le duo Marquinhos-Kimpembe devrait être reconstitué et le jeune international portugais Nuno Mendes (19 ans), à gauche. Au milieu du terrain, Marco Verratti devrait évoluer aux côtés de Danilo Pereira et Ander Herrera. En attaque, le trio Messi-Mbappé-Di Maria va tenter de percer la défense lilloise. Côté lillois, Jocelyn Gourvennec a expliqué qu’il dispose de tout son effectif pour ce choc contre le Paris Saint-Germain.

« On n’a ni suspendu ni blessé », les internationaux étant rentrés au bercail depuis peu comme à Paris. Même la recrue Hatem Ben Arfa semble apte à participer à la partie après plusieurs mois d'arrêt à en croire son coach. « Avec Hatem, on a tous eu une très bonne sensation. On a vu pendant 15 jours qu’il avait encore de très bonnes aptitudes physiques, mais aussi sur le plan physiologique et sur ses appuis », assure l’entraîneur des Dogues.

L’équipe probable du PSG à Lille

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Pereira, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé.