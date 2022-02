PSG Mercato : Un serial buteur ouvre grand la porte au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2022 à 15:25

Avec la situation de Kylian Mbappé, le PSG pourrait faire un gros coup en attaque l’été prochain. Un serial buteur ouvre déjà les bras au club.

Christopher Nkunku n’écarte pas un retour au PSG

Formé au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku a été transféré au RB Leipzig à l’été 2019 contre un chèque de 13 millions d’euros. Le milieu de terrain offensif de 24 ans a rapidement trouvé sa voie en Bundesliga puisqu’il est aujourd’hui un titulaire indiscutable au sein de l’effectif de Domenico Tedesco. Auteur de 17 buts et 13 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Lagny-sur-Marne est placé dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes.

En effet, le journal Le Parisien a révélé que le Real Madrid, Newcastle et Chelsea se seraient renseignés durant l’été sur la situation de Nkunku, mais le club allemand a rapidement fermé la porte. De son côté, l’international espoir tricolore qui ambitionne d’intégrer prochainement le groupe de Didier Deschamps n’écarte pas forcément un retour au Paris Saint-Germain.

« En quittant Paris, je voulais pouvoir jouer plus, être important dans une équipe. J’étais prêt pour ça », a expliqué l’ancien Titi parisien dans une interview accordée au quotidien L’Équipe. S’il n’imagine « pas du tout » qui serait la sienne dans ce PSG d’aujourd’hui s’il n’était pas parti, Christophe Nkunku ne ferme toutefois pas la porte à un retour dans son club de coeur.

« Je n’ai aucun regret. J’ai tout donné, toujours respecté le PSG. Leipzig est un grand club. Ce n’est plus le club tremplin. Il y a deux ans, on était en demi-finales de Ligue des champions. Il y a beaucoup d’échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision. Une offre du PSG ? Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte », a-t-il ajouté. Pour rapatrier Nkunku, le Paris SG devra toutefois s’attendre à sortir le chéquier.

PSG Mercato : Leipzig a fixé le prix pour Nkunku

En quittant le Paris Saint-Germain pour aller chercher plus de temps de jeu signer au RB Leipzig il y a trois ans, Christopher Nkunku ne nourrit aucun regret vu sa progression et son niveau actuel. Au point de pousser les dirigeants parisiens à agir l'été prochain ? Quoi qu'il arrive, un transfert du numéro 18 de l’actuel 6e du championnat allemand sera assez coûteux puisque sa direction aurait fixé son tarif de 70 millions d’euros, alors que le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 55 millions d'euros.

Le PSG est donc prévenu.