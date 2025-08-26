Mercato OL : Accord pour le transfert d’un défenseur de Lyon

En marge des tractations pour le transfert de Malick Fofana, l’OL est sur le point de vendre un défenseur convoité par le VfL Wolfsburg en Bundesliga.

Mercato : Saël Kumbedi vers le VfL Wolfsburg

L’OL négocie le transfert de Malick Fofana en Premier League avant la fermeture du mercato d’été. Ayant repoussé Everton, il pourrait rejoindre Arsenal, Manchester United ou Liverpool. Ces clubs au gros portefeuille sont parmi les prétendants de l’attaquant international belge, en plus du Bayern Munich en Bundesliga.

Avant le probable départ de ce dernier, Saël Kumbedi pourrait annoncé outre-Rhin. Il fait l’objet d’une offensive du VfL Wolfsburg. Selon les informations de Foot Mercato, le club allemand a fait une offre portant sur un prêt payant d’un million d’euros, assortie d’une option d’achat de six millions d’euros à l’Olympique lyonnais.

Et cette proposition a été acceptée par la direction du club rhodanien, qui doit encore trouver des ressources additionnelles pour boucler son budget. De plus, le défenseur latéral droit de 20 ans a donné son accord pour rejoindre « Les Loups », à en croire la source.

Formé au Havre AC, Saël Kumbedi a rejoint l’OL fin août 2022, à la suite d’un transfert conclu à un million d’euros. Il est actuellement évalué à 7 millions d’euros par Transfermarkt.