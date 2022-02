OGC Nice-OM : Vers une grosse surprise dans la compo de Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 09 février 2022 à 11:55

L’ OM se déplace ce mercredi soir à Nice pour les quarts de finale de la Coupe de France. L’entraîneur Jorge Sampaoli réserve une grosse surprise dans son onze de départ pour l'occasion.

OGC Nice-OM : La révolution tactique de Jorge Sampaoli

Après sa brillante victoire face à Angers SCO (5-2) lors de la 23e journée de Ligue 2, l’Olympique de Marseille a une autre mission importante : la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Une victoire ce mercredi soir (21h) face à l’OGC Nice de Christophe Galtier permettrait aux Marseillais de valider leur billet pour le dernier carré de la compétition. Pour cela, une surprise devrait sûrement figurer dans le onze de départ de Jorge Sampaoli.

L’entraîneur de l’OM devrait apporter quelques modifications à son schéma tactique face à l’OGC Nice. Si son équipe a brillé en 4-4-2 face aux Angevins, le technicien argentin compte évoluer cette fois-ci dans un 4-2-3-1 inédit. C’est du moins ce que révèle L’Équipe dans son article du jour. Autant dire que le schéma tactique avec deux pointes sera écarté au profit d’un Arkadiusz Milikseul en attaque.

Le milieu de terrain devrait être composé de Mattéo Gendouzi et Gerson dans l’axe, avec un Dimitri Payet et Cengiz Ünder dans un rôle d’ailiers. Dans ce dispositif, Valentin Rongier sera repositionné devant la défense en l’absence de Boubacar Kamara suspendu.

OM : Une grosse surprise en défense contre l’OGC Nice

Il reste désormais une incertitude pour le poste de piston droit. Un poste qui semble pourtant promis à Pol Lirola malgré ses prestations mitigées depuis l’entame de la saison. Mais face à une équipe de l’OGC Nice, Jorge Sampaoli pourrait choisir une option plus défensive. Selon le quotidien sportif, l’entraîneur de l’ OM n’exclut pas l’idée de repositionner William Saliba dans le couloir droit.

Le défenseur central, prêté par Arsenal, s’est d’ailleurs entraîné hier en tant que latéral droit dans une défense à quatre, composée de Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Luan Peres. Pour le poste de gardien de but, Steve Mandanda n’est pas certain de tenir sa place. Le coach de l’ OM devrait réitérer sa confiance à la recrue espagnole Pau Lopez pour ce choc contre l’OGC Nice.

Une rencontre sous haute protection

À noter que ce choc OGC Nice-OM promet d’être très intense. Six mois après leur premier affrontement de la saison, arrêté en raison de violents incidents, Niçois et Marseillais se retrouvent ce soir à l'Allianz Riviera. Un match placé sous haute protection en raison de la profonde rivalité qui existe entre les deux camps. Des précautions ont été prises afin d’éviter de nouveaux débordements. Le match se déroulera sous haute protection avec des renforts humains, des barrières et des filets de protection, sans oublier que les supporters marseillais sont interdits de déplacement.