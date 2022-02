LOSC Mercato : Un cadre du vestiaire pourrait faire ses valises

Publié par Timothée Jean le 10 février 2022 à 23:53

La direction du LOSC risque de perdre quelques défenseurs lors du prochain mercato estival. José Fonte s’est confié sur son avenir.

LOSC Mercato : José Fonte ne pense pas à la retraite

Des départs se préparent sans doute au LOSC, qui a perdu plusieurs éléments lors de ce mercato hivernal. Incontournable dans la défense de Lille depuis son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sven Botman n’est pas certain de s’inscrire dans la durée au LOSC. Le défenseur néerlandais est fortement courtisé en Serie A, où l’AC Milan souhait l’attirer. Son agent, récemment aperçu dans les travées de San Siro, planifierait déjà son transfert chez les Rossoneri.

Mais Sven Botman n’est pas le seul défenseur susceptible de quitter le navire lillois l’été prochain. Outre Reinildo Mandava,José Fonte est également susceptible de faire ses valises. Du haut de ses 38 ans, le Portugais reste un pion essentiel du dispositif mis en place par Jocelyn Gourvennec. Pourtant, son avenir n’est toujours pas réglé à Lille.

Son contrat avec le LOSC expire en juin. Si sa situation s’améliore, José Fonte devrait quitter les Dogues en tant que joueur libre à l'issue de la saison. Mais s’il venait à quitter le LOSC, où irait-il ? Pour l’heure, une seule chose est certaine, le capitaine Lillois n’a pas l’intention de raccrocher les crampons, en dépit de son âge avancé.

José Fonte veut continuer au haut niveau

En effet, s’il fait partie des vétérans de la Ligue 1, le défenseur portugais veut toujours continuer à jouer au haut niveau le plus longtemps possible. Le capitaine des Dogues veut jouer pendant deux ou trois ans supplémentaires. « Je pense pouvoir continuer deux ou trois saisons à ce niveau-là », a-t-il confié sur le site officiel du club. Toujours prompt physiquement, José Fonte prend pour exemple l’inoxydable Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo est évidemment un exemple et j’ai la chance de côtoyer dans le quotidien de la sélection », a-t-il conclu. Avec 32 matches disputés cette saison, le défenseur portugais reste toujours une valeur sûre à Lille.