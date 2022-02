PSG-Real Madrid : Ancelotti prépare une surprise contre le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2022 à 15:23

À cinq jours du choc contre le PSG, l’inquiétude monte au Real Madrid autour de Karim Benzema. Mais Carlo Ancelotti songerait déjà à un plan B.

Karim Benzema toujours incertain contre le PSG

Si au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ne sait pas encore si Neymar, Leandro Paredes et Ander Herrera seront prêts pour le choc de mardi prochain, Carlo Ancelotti serait dans la même situation au Real Madrid avec son attaquant vedette, Karim Benzema. Victime d’une blessure au biceps fémoral le 23 janvier, l’international français de 34 ans est toujours incertain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Selon Marca, le staff des Merengues est de plus en plus inquiet pour cette blessure qui ne guérit pas alors que les prédictions annonçaient une guérison totale avant le déplacement à Paris. Le club espagnol craindrait même une rechute si Ancelotti décidait de refaire jouer Benzema trop tôt. L’ancien joueur de l’OL s’était d’ailleurs entraîné avec ses coéquipiers vendredi dernier, mais n’avait pas été retenu pour le match de dimanche contre Grenade (1-0).

Retourné en salle, le coéquipier d’Eden Hazard s’est encore entraîné en marge du groupe des Merengues, mercredi. À quelques jours de la rencontre contre Kylian Mbappé et ses partenaires, ni le staff du Real Madrid ni le joueur ne sont certains qu’il sera à 100 % au Parc des Princes. Conscient de la situation de KB9, l’entraîneur italien de l’actuel leader de Liga réfléchirait déjà à son remplacement face au PSG.

Real Madrid : Isco titularisé contre le PSG par Ancelotti ?

D’après les informations de Marca, même si « les médecins, les kinés et Benzema lui-même » travaillent pour qu’il puisse revenir au plus vite sur les terrains, « les délais sont serrés », explique le quotidien espagnol. Sauf énorme revirement de dernière minute, le natif de Lyon semble donc se diriger vers un forfait pour la 24e journée de Liga contre Villarreal, samedi, et serait également incertain pour la rencontre contre le PSG.

Une information confirmée par la journaliste de TNT Sports à Madrid, Tati Mantovani. En plan B, Carlos Ancelotti pourrait donc se rabattre sur Isco. Titularisé face à Grenade le week-end dernier, le milieu offensif de 29 ans a évolué dans une position de faux 9 et a livré une prestation plutôt convaincante pour un joueur qui n’a plus débuté une rencontre depuis le 28 août passé.

Marca assure donc qu’il ne serait pas impossible que l’international espagnol de 29 ans soit aligné contre le Paris Saint-Germain le 15 février si Karim Benzema venait à déclarer officiellement forfait. D’autant que le Belge Eden Hazard (31 ans) ne fait pas partie des plans du technicien italien. Le prochain onze du Real Madrid face à Villarreal samedi, devrait apporter une réponse définitive aux intentions d'Ancelotti face aux hommes de Mauricio Pochettino.