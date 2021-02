Real Madrid : Isco pourrait partir en toute fin de mercato !

Publié le 01 février 2021 à 17:35

Mercato rime avec dégraissage du côté du Real Madrid. Après avoir déjà cédé deux joueurs en prêt, le Real pourrait également se décider à vendre Isco qui est à la recherche d'une porte de sortie en cette journée fatidique. Son profil n'étant pas le plus ciblé sur le mercato hivernal, la requête du métronome espagnol risque d'être compliquée à atteindre.

Le mercato calme du Real Madrid

Décidément, le mois de janvier qui vient de s'écouler du côté du Real Madrid est à oublier. Humilié et éliminé en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi, le club aux treize Champions League n'a pas su faire mieux en championnat, restant notamment sur une défaite insipide face à Levante. Un mois sportif agité qui contraste avec le mois très calme au rayon des transferts. Malgré les nombreuses rumeurs mêlant les prolongations de Sergio Ramos et Luka Modric, le club madrilène n'a prêté que Luka Jovic et Martin Odegaard, respectivement à l'Eintracht Francfort et à Arsenal.

Isco a sûrement raté le train

Mais voilà, le dernier jour de mercato étant arrivé, tout peut arriver. Ayant des touches en Italie et en Angleterre, Isco semble se diriger vers un dernier tour de manège avec le Real Madrid malgré le fait qu'il n'ait disputé que trente minutes en 2021 avec les Merengue. D'après AS, le meneur de jeu espagnol est à la recherche d'un nouveau projet depuis cet hiver et compte énormément sur cette dernière journée pour trouver un point de chute convenable. Son clan semblant pessimiste d'après le média ibérique, force est de constater que le profil de l'ancien virtuose de Malaga ne déchaîne pas les foules. La piste menant au FC Séville semblait la plus crédible mais la signature de Papu Gomez a anéanti les derniers rêves d'Isco, qui devrait donc terminer la saison avec le Real Madrid et Zinedine Zidane, avec qui la relation ne serait pas au beau fixe. A moins qu'une surprise de dernière minute ne l'attende ?













Par Chemssdine