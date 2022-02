OGC Nice Mercato : Un crack livre les dessous de sa signature

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 06:53

Bourreau de l’Olympique de Marseille mercredi, Justin Kluivert est revenu sur les coulisses de sa signature à l’ OGC Nice.

Les dessous de l’arrivée de Justin Kluivert à l’ OGC Nice

L’ OGC Nice s’est considérablement renforcé l’été dernier après une saison décevante. Le Gym a été sorti dès les poules de la Ligue Europa et avait terminé à la 9e place en championnat. Après la signature de Christophe Galtier comme entraîneur principal, le Gym s’est particulièrement montré actif lors du mercato estival. Le club azuréen est notamment parti chercher Justin Kluivert. Pas dans les plans de José Mourinho, le nouvel entraîneur de la Roma, le Néerlandais a débarqué en prêt. L’ailier de 22 ans est revenu sur les dessous de sa signature à Nice. Un choix qui émane de sa volonté autant que celle du coach niçois. « Ma volonté, celle du club ou de l’entraîneur ? C’est un peu tout ça. J’ai aussi eu un super feeling ici », a d’abord expliqué le Batave cité par Eurosport.

Un avenir pour Kluivert avec Nice ?

Le jeune attaquant néerlandais a également apprécié ses échanges avec le staff de Nice. Lesquels l’ont conforté dans sa décision de rejoindre l’ OGC Nice. « Je suis venu deux fois. Une première au printemps juste pour voir les installations, et ça m’a beaucoup plu. Une deuxième pour avoir une conversation avec l’entraîneur et avec Julien [Fournier, le directeur du football]. Ça a duré peut-être deux heures. On a parlé de plein de choses, pas seulement de tactique. J’ai eu un très bon feeling », assure le fils de Patrick Kluivert. Lequel est prêté avec option d’achat par la Roma. Celle-ci se situerait entre 12 et 13 millions d’euros.

Depuis sa signature, Kluivert a inscrit quatre buts et délivré le même nombre de passes décisives. Il reste notamment sur un récital contre l’OM en Coupe de France. Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le Hollandais a été l’acteur majeur de la qualification des Aiglons pour les demi-finales de la compétition.