RC Strasbourg Mercato : Gameiro justifie son retour au RCSA

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 14:07

Recrue estivale du RC Strasbourg, Kevin Gameiro a justifié, de nouveau, son retour en Alsace où sa carrière professionnelle a démarré.

RC Strasbourg : Gameiro, « j’ai refusé des offres plus intéressantes... »

Revenu en France l’été dernier, précisément au RC Strasbourg, après son dernier passage au PSG en 2013, Kevin Gameiro aurait pu s’engager avec l’ OM. Le club phocéen était en quête d’un attaquant de pointe et avait coché le nom de l’ancien parisien pour apporter la concurrence à Arkadiusz Milik. Mais contre toute attente, il a signé au RCSA en juillet 2021, pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Dans un entretien accordé à Pierre Ménès, Kevin Gameiro a justifié son choix de revenir dans l’équipe qui l’a formé, en tournant le dos à des clubs plus huppés que le Racing Club. « J’étais en fin de contrat au FC Valence (Espagne), il y avait une opportunité pour le club strasbourgeois de me faire venir. J’ai refusé quelques offres plus intéressantes que Strasbourg en termes de club et financièrement. C’est un choix de ma part qui a été réfléchi. Je ne le regrette pas du tout », a-t-il expliqué à l’ex-consultant de Canal+.

Kevin Gameiro est revenu au RCSA pour l'amour du club

L’objectif du joueur de 34 ans était très clair dans sa tête lorsqu’il a décidé de revenir en Alsace. « C’était une opportunité pour moi et le club. C’était une envie de ma part de revenir. Pour moi, c’était retrouver un club avec des ambitions […]. C’est plus l’amour du football et du RC Strasbourg qui m’a fait revenir. J’avais toujours dit que j’aimerais bien revenir dans ce stade (la Meinau), car il m’a beaucoup marqué », a confié Kevin Gameiro. Ce dernier est aujourd'hui le 2e meilleur buteur du club alsacien, avec 8 buts et 3 passes décisives en 20 matches de Ligue 1 disputés, derrière Ludovic Ajorque.