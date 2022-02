RC Lens : Avant Bordeaux, Sotoca passe un mot d’ordre au RCL

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 21:23

Dans le dur avant ces dernières semaines, le RC Lens a à coeur de se relancer face à Bordeaux, dimanche. Florian Sotoca a passé un mot d’ordre dans ce sens.

RC Lens : Florian Sotoca, « on veut réagir en équipe »

Passé en conférence de presse d’avant-match, Florian Sotoca a rameuté l’équipe du RC Lens, en vue du match contre les Girondins de Bordeaux, dimanche (17h05), au stade Bollaert. Il a invité ses coéquipiers à réagir collectivement lors de la 24e journée du championnat, afin de mettre fin à la spirale négative. En effet, le RCL est sur une série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les Sange et Or ont chuté jusqu’à la 9e place de Ligue 1. Plus inquiétant, ils ont été battus (2-0) par le FC Lorient, un club qui lutte pour le maintien, lors de la journée précédente.

« En ce moment, on est un peu dans le dur. On est passé à côté à Lorient. Là, on veut réagir en équipe », a déclaré l’attaquant du RC Lens, tout en insistant sur le collectif. « Lorsqu'on traverse un moment difficile, il faut être unis. Quand on est bien (collectivement, ndlr), les individualités ressortent. […] Cette semaine, on a fait une petite réunion entre cadres. On a repris l'entraînement à fond, avec beaucoup d'intensité. On sait qu'il ne nous manque pas grand-chose », a rassuré Florian Sotoca.

Sotoca sait ce qui manque au RCL pour rebondir

Le joueur de 31 ans croit savoir pourquoi l’équipe de Franck Haise connaît un coup de mou en ce moment. « Notre jeu est basé sur l'intensité… Mais il n'y avait pas que ça qui manquait à Lorient, on n'a pas été assez présents en nombre dans la surface et aussi rigoureux défensivement. C'était un problème de motivation, le fait de se surpasser. Le jeu vers l'avant était un peu moins bon. Sinon, ce n'est pas un problème de lassitude ou de fatigue physique », a-t-il fait remarquer, avant la venue des Girondins à Lens.