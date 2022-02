PSG Mercato : Succession Mbappé, un international algérien visé

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 13:52

Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain. En quête d’une nouvelle star en attaque, le Paris SG viserait un international algérien.

Riyad Mahrez dans le viseur du PSG ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 23 ans serait déjà parvenu à un accord définitif avec le Real Madrid sur la base d’un contrat de longue durée assorti d’un salaire de 50 millions d’euros annuels.

Les dirigeants du club de la capitale pourraient donc frapper un très gros coup en attaque afin de remplacer éventuellement l’international français à l’issue de la saison. Si l’avant-centre du Borussia Dortmund, Erling Haland (21 ans), est cité comme la priorité du Qatar pour remplacer Mbappé, Leonardo travaillerait également sur d’autres pistes.

En effet, selon les informations du site spécialisé Befoot, le Paris SG garderait un œil sur la situation contractuelle de Riyad Mahrez. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le capitaine des Fennecs d’Algérie n’a pas encore prolongé et un transfert pourrait être possible lors du prochain mercato estival. Le vice-champion de France aimerait donc profiter de cette occasion pour tenter de le recruter. Même si l’affaire est loin d’ère facile.

PSG Mercato : Mahrez prêt à claquer la porte ?

Arrivé en juillet 2018 en provenance de Leicester City contre une enveloppe de 67,80 millions d’euros, Riyad Mahrez n’a pas pour le moment reçu de proposition de prolongation de la part de la direction de Manchester City. Courtisan de longue date, le Paris Saint Germain surveille donc la situation de l’ailier de 30 ans et serait disposé à lancer une offensive en cas de départ.

D’autant que son entraîneur Pep Guardiola ne le trouve pas aussi décisif cette saison. « S’il est dans la forme de sa vie ? Non, la saison dernière (à pareille période) a été le meilleur moment pour Riyad. Il peut encore faire mieux cette saison pour atteindre le niveau qu’il a atteint au cours des quatre, cinq ou six derniers mois de la saison dernière, lorsqu’il était exceptionnel, par sa façon de jouer et de produire. Il peut faire mieux », a déclaré le coach des Citizens en conférence de presse, vendredi.