Vente ASSE : Nouveau rebondissement explosif dans le rachat du club

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 17:37

Évoquée depuis plusieurs mois, la vente de l’ ASSE n’est toujours pas effective. Et l’affaire pourrait encore bien se compliquer pour les Verts.

Vente ASSE : Un intéressé se tourne vers un autre club français

Un temps annoncé en haut de liste parmi les candidats intéressés par le rachat de l'AS Saint-Étienne, les Américains de 777 Partners auraient désormais d’autres plans dans leur quête d’acquérir un club en France. Refroidi par la direction bicéphale du club ligérien, notamment Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, et leurs exigences financières, le fonds d'investissement américain, déjà propriétaire du club italien de Genoa, n'avait pas souhaité entrer dans la data room.

Et d’après les informations divulguées par le quotidien L’Équipe, 777 Partners seraient désormais en discussions avancées pour le rachat du Red Star, club évoluant en National 1. Un temps intéressés par les Verts, les Américains de 777 Partners songeraient finalement à un autre club en France.

Vers une catastrophe pour le rachat de l’ASSE ?

Il y a quelques semaines, Bernard Lions, le journaliste de L’Équipe, a révélé que la situation sportive de l’AS Saint-Étienne complique sérieusement le projet de vente. « Le club ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. 15 millions d'euros maximums, contre 100 millions comme il y a trois ans. Une relégation serait terrible, surtout financièrement, car les revenus des droits TV seraient perdus. Jusqu'à 17 contrats de joueur expirent le 30 juin, ce qui signifie que l'équipe devrait être reconstruite sans argent.

Saint-Étienne serait sur le point de mourir. Tout le monde au club est content que Claude Puel soit parti, et on verra s'il n'est pas trop tard pour sauver la situation. Une descente serait un vrai cauchemar, mais pour l'instant, on peut encore rêver d'un grand Saint-Étienne », a-t-il expliqué dans un entretien pour le média bosnien Sportklub.

Affaire à suivre donc...