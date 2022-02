OM : La réponse cinglante de Sampaoli à Milik après Metz

Publié par Ange A. le 14 février 2022 à 07:15

Buteur contre Metz, Arkadiusz Milik a interpellé Jorge Sampaoli sur sa situation. Le coach de l’OM lui a glissé une surprenante réponse.

Des tensions entre Sampaoli et Milik ?

L’Olympique de Marseille a réussi à s’extirper su piège du FC Metz grâce à Arkadiusz Milik. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant a permis à l’OM de l’emporter sur la pelouse de Saint-Symphorien. Le Polonais a réussi un retourné acrobatique pour permettre à Marseille de conforter sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Satisfait du score et fier de son bijou, le numéro 9 marseillais a néanmoins tancé Jorge Sampaoli après la rencontre. Il ne comprend pas pourquoi son entraîneur l’a encore fait débuter sur le banc. Surtout qu’il restait sur un triplé en championnat lors de la dernière sortie contre Angers. « Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot », a lâché Milik au micro de Prime Video après la rencontre.

La réponse surréaliste du coach de l’OM à Milik

Cette sortie n’a pas laissé Jorge Sampaoli indifférent. Interpellé sur le sujet, le technicien argentin a d’abord détaillé son plan de jeu avant de lâcher une réponse pour le moins surprenante. « On avait un plan notre jeu consistant à essayer de passer au maximum par les côtés car on a pensé que la configuration du match et de l'adversaire demandait cela […] Ce que Milik ne comprend pas, c’est à lui de l’expliquer. Je ne peux pas expliquer ce que les autres ne comprennent pas », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

Autant dire que cette passe verbale entre les deux hommes fera parler à l’OM. Reste à savoir ce que réserve El Pelado à son attaquant lors de la prochaine sortie de Marseille. L’OM reçoit Qarabag jeudi en Ligue Europa Conference.