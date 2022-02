PSG-Real Madrid : Officiel ! Une terrible nouvelle tombe au Paris SG

Publié par Thomas le 14 février 2022 à 15:37

À quelques heures du choc tant attendu PSG-Real Madrid, le Paris SG a officialisé une mauvaise nouvelle. Découvrez la compo des deux équipes.

PSG : Ramos est forfait contre le Real Madrid et Nantes

C’est une information que les supporters du Paris Saint-Germain craignaient depuis plusieurs jours maintenant. Blessé depuis le match contre Reims fin janvier (victoire 4-0 des Parisiens), Sergio Ramos laissait encore planer le doute sur sa présence ou non lors du choc face à son ancien club, le Real Madrid. Recruté cet été pour aider le club francilien en Ligue des Champions, le défenseur central espagnol a officiellement été écarté de la rencontre de mardi soir, faute à une gêne toujours persistante au mollet.

Dans un communiqué paru dans l’après-midi, le PSG explique que Sergio Ramos va "poursuivre son entraînement individuel pour sa lésion au mollet", indiquant qu’un point médical serait fait sur la situation du joueur dans une semaine, ce qui l’empêcherait également de participer au match contre le FC Nantes. Dans son communiqué, le club Rouge et Bleu n’évoque que la situation de l’international espagnol, ce qui laisse ainsi entrevoir une présence de Neymar dans le groupe. De leurs côtés, Idrissa Gueye et Abdou Diallo ne débuteront pas la rencontre, comme l'a confirmé Mauricio Pochettino, ce lundi, en conférence de presse.

Hormis Ramos, le PSG au complet pour affronter Madrid

Comme souligné par plusieurs supporters sur les réseaux sociaux, rares ont été les fois où le point médical du Paris SG avait été aussi fluet. Contrairement aux éditions précédentes, Mauricio Pochettino pourra bien compter sur Marco Verratti ou encore Neymar, coutumiers de l’infirmerie en cette période de l’année. Une excellente nouvelle qui ne permet pas cependant d’assurer la présence du Brésilien dans le onze de départ. Présent depuis la semaine dernière aux entraînements collectifs, Neymar devrait débuter la rencontre sur le banc, laissant le couloir droit à Angel Di Maria.

Le Real Madrid attend l’aval de Benzema

Côté merengues, l’inquiétude est de mise chez les supporters concernant leur attaquant star, Karim Benzema. Bien dans le groupe madrilène qui a fait le déplacement ce matin à Paris, l’international français devrait communiquer ce soir en conférence de presse s’il se sent prêt à évoluer ou non dès le début de la rencontre contre le PSG. En cas d’absence de l’ancien lyonnais, Gareth Bale est pressenti pour assurer le poste de numéro 9, aux côtés de Vinicius Junior et Marco Asensio.

Compo probable du PSG :

Gardien : K. Navas

Défenseurs : A. Hakimi, P. Kimpembe, Marquinos, N. Mendes

Milieux de terrain : G. Wijnaldum, Danilo, M. Verratti

Attaquants : A. Di Maria, L. Messi, K. Mbappé

Compo probable du Real Madrid :

Gardien : T. Courtois

Défenseurs : D. Carvajal, D. Alaba, E. Militao, F. Mendy

Milieux de terrain : T. Kroos, Casemiro, L. Modric

Attaquants : Vinicius, G. Bale, M. Asensio