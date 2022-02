OM Mercato : Le verdict est tombé pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 15 février 2022 à 12:46

Pris dans un emballage médiatique cet hiver, Boubacar Kamara est finalement resté à l’ OM. Le milieu de terrain ne compte pas pour autant prolonger son contrat à Marseille.

OM Mercato : Boubacar Kamara, une décision irréversible !

C’est l’un des dossiers préoccupants du côté de l’ Olympique de Marseille. Dans moins de cinq mois, Boubacar Kamara pourra signer libre où bon lui semble en vue de la saison prochaine. Toujours sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain défensif de l’ OM n'a pas prolongé son bail. Le temps avance et la possibilité de voir le minot marseillais prolonger son aventure dans la cité phocéenne diminue de plus en plus.

Si la tendance indiquait un départ de Boubacar Kamara lors du mercato hivernal afin que l’OM puisse récupérer de l'argent sur son transfert, le jeune joueur est finalement resté à Marseille cette saison. Ce refus de bouger a alors redonné espoir aux supporters phocéens, d’autant plus que le joueur de 22 ans n’a jamais exclu l’idée de prolonger son bail à Marseille. Les dirigeants auront encore quelques mois pour le convaincre d’étendre son bail. Sauf que cette prolongation tant espérée n’aura pas lieu, car le principal concerné a pris une décision radicale pour son avenir.

Kamara vers un départ inéluctable

Malgré les différentes offres de prolongations formulées par la direction de l’ OM, Boubacar Kamara maintient sa position inchangée, refusant tour à tour les propositions marseillaises. Si bien que le pessimisme gagne désormais le terrain concernant sa prolongation. L’Équipe révèle dans son article du jour que la direction marseillaise s’est déjà fait une raison.

Le média explique que les négociations entre les deux parties sont dorénavant en stand-by et que le minot marseillais attendrait juste la fin de la saison pour s’en aller de l’ OM en tant que joueur libre. Reste à connaître à présent l’identité de sa future destination. L’AS Rome, Manchester United, Newcastle, le FC Barcelone ou encore le PSG sont intéressés par ses services.