RC Lens Mercato : Un départ en catimini acté au Racing Club

Publié par ALEXIS le 15 février 2022 à 13:46

Un jeune joueur de l’Académie du RC Lens a quitté le club nordiste en catimini, ces dernières heures, après avoir résilié son contrat.

RC Lens Mercato : Axel Rouquette quitte le Racing Club

Arrivé au centre de formation du RC Lens en 2018 en provenance de l’Entente Sannois Saint-Gratien, Axel Rouquette est parti quatre ans plus tard. D’après les informations du Racing Club de Lens N2, le jeune attaquant, issu de la génération 2003 lensoise, a rompu le contrat qui le liait au RCL. Il est ainsi parti librement. Sans engagement, le joueur de 19 ans va se trouver un nouveau club pour parachever sa formation et viser un premier contrat professionnel, ce que le RC Lens n’a pu lui offrir.

Pour rappel, Axel Rouquette a fait ses premières classes à l’Entente SSG dans le Val-d'Oise. Il avait joué dans les catégories U13, U14 et U15, avant de débarquer chez les Sang et Or. Dès son arrivée dans le Nord, il avait démarré avec les U16 en Division d’Honneur lors de l’exercice 2018-2019.

Plusieurs jeunes joueurs prêtés par le RCL

Cette saison, le RC Lens a enregistré le départ de plusieurs joueurs, dont des jeunes. La plupart sont prêtés et quelques-uns ont été libérés. Mohamed Cissé (20 ans) a été prêté à l’US Orléans (National), Jonathan Varane (20 ans) à Rodez en Ligue 2, Charles Boli (23 ans) au LR Vicence (Serie B), Ismaël Boura (21 ans) au Havre AC en Ligue 1, Adam Oudjani (20 ans) au Stade Briochin (National) et Boubakar Camara (20 ans) au Mans FC (National). Quant à Ansou Sow (21 ans), il a rejoint FC Chambly (en National) librement. Il faut dire qu'avec l'ambition de se qualifier pour une Coupe d'Europe, Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, fait plus confiance aux joueurs aguerris pour atteindre l'objectif du club.