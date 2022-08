RC Lens Mercato : C'est fait, le RCL signe un nouveau départ !

Publié par Anthony le 03 août 2022 à 17:05

RC Lens Mercato : De retour de prêt d'Italie, un enfant de la Gaillette quitte définitivement le RCL pour s'engager en Ligue 2.

RC Lens Mercato : Charles Boli quitte le RCL

Présent au club depuis 2009, Charles Boli avait fait ses débuts dans le club de son père, Roger Boli. En 2017, il intègre la réserve en National 2 où il prendra un an à s'adapter en faisant des apparitions soudaines. L'année suivante, il deviendra un joueur clé et sera titularisé 19 fois en 22 rencontres disputées cumulant 8 buts et 4 passes décisives. Après avoir signé son premier contrat professionnel en 2019, il intègre l'effectif des Sang et Or en Ligue 2 où il fera 10 apparitions avec le RC Lens. Rentré difficilement dans l'élite suite à une blessure, il sera prêté au Paris FC en janvier 2020 pour se remettre en forme.

Mais voilà, l'histoire entre Charles Boli et le RCL touche à sa fin, le joueur va être transféré définitivement en Ligue 2 en rejoignant Pau FC, 10e l'an passé. Il sera une recrue de choix, lui qui a connu la promotion en Ligue 1 et 4 apparitions dans l'élite. Il rejoint le club pallois pour deux saisons, soit jusqu'en 2024.

RC Lens Mercato : Un autre départ possible au RCL

Le RC Lens pourrait perdre un autre joueur avant la fin de ce mercato. Le milieu central Seko Fofana, clé de voûte du système de Franck Haise, pourrait rejoindre un ancien de la Gaillette. En effet, l' OM et particulièrement Jonathan Clauss veulent voir l'Ivoirien au Vélodrome. Après le recrutement de Renato Sanches au PSG, la capitale s'est retiré du dossier de Fofana, laissant Marseille comme seul prétendant pour le joueur. Le capitaine du RCL est d'ailleurs ouvert à un départ lui qui rêve de jouer l'Europe et qui pourrait obtenir une place de titulaire suite au départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa.