FC Metz Mercato : Un indésirable d'Antonetti envoyé en Suisse

Publié par ALEXIS le 15 février 2022 à 15:13

En manque de temps de jeu au FC Metz, Sofiane Alakouch va finir la saison au FC Lausanne-Sport. Il a été prêté pour évoluer dans le championnat suisse.

Recruté par le FC Metz l’été dernier, Sofiane Alakouch (23 ans) n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Frédéric Antonetti. Ainsi, le club Mosellan a décidé de prêter le défenseur afin de lui permettre de jouer régulièrement et de s’aguerrir dans un autre championnat. « Sofiane Alakouch ne portera plus le maillot grenat cette saison. En effet, le défenseur terminera l'exercice en cours en Suisse, puisqu'il est prêté au FC Lausanne-Sport, jusqu'en juin 2022 », a appris le FCM dans un communiqué officiel, ce mardi. Le FC Lausanne-Sport est un club de l’élite suisse (dénommée Super League). L’arrière latéral droit du FC Metz va donc découvrir un nouveau championnat lors des quatre derniers mois de l’exercice 2021-2022.

Sofiane Alakouch a signé au FC Metz librement le 21 juillet 2021, en provenance du Nîmes Olympique, relégué en Ligue 2. Il s’est engagé avec les Grenats pour quatre saisons, soit jusqu’en juin 2025. N’ayant pas réussi à satisfaire les attentes de Frédéric Antonetti lors des séances d’entraînement, il a peu joué. Cette saison, il a fait seulement 4 apparitions pour 154 minutes de jeu cumulées en Ligue 1, sans aucune titularisation.

Prêté par le FCM, Ababacar Lô s'est imposé à Cholet

Par ailleurs, Ababacar Lô, un autre joueur du FC Metz prêté au SO Cholet, cet été, est devenu un crack au sein du club évoluant en National. Titulaire indiscutable, le défenseur central a pris part à 18 matches en Championnat (autant de fois titulaire) et il a marqué 5 buts cette saison. Grâce à ses performances, il a attiré le regard de plusieurs clubs sur lui. Selon les informations de Foot Mercato, il est suivi régulièrement par des clubs de L1 et L2. Le Sénégalais de 22 ans est sous contrat avec les Messins jusqu’en juin 2023 et son prêt à Cholet n’est pas assorti d’une option d’achat.