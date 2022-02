Metz-OM :  Frédéric Antonetti crache ses vérités avant Marseille

Publié par Timothée Jean le 12 février 2022 à 02:15

Les résultats actuels du FC Metz n’emballent pas du tout Frédéric Antonetti. L’entraîneur a effectué une sèche mise au point avant la réception de l’ OM.

Metz-OM : Les quatre vérités de Frédéric Antonetti à ses joueurs

Plus rien ne va au FC Metz. Le club messin enchaîne des résultats négatifs ces derniers mois et se rapproche un peu plus de la zone de relégation. En grande difficulté, les hommes de Frédéric Antonetti sortent d’un triste match nul face au promu Troyes (0-0) et occupe désormais la 18e place de Ligue 1.

Une spirale inquiétante pour l'entraîneur Frédéric Antonetti, qui était très remonté contre ses joueurs en conférence de presse. Le technicien français a en effet procédé à un recadrage très sec de ses éléments avant la réception de l’Olympique de Marseille, dimanche prochain. Il n’est pas du tout content de l’attitude de son équipe, qui manque de confiance.

« On a beaucoup de munitions, mais il n’y a pas l’accélération, pas de jeu combiné. On fait ce constat. Je pense qu’on a les joueurs pour le faire. Ils sont un peu moins performants donc il faut qu’ils retrouvent la confiance (…) On manque un peu d’initiatives à ce niveau-là », a déploré Frédéric Antonetti, qui s'attend à une évolution dans l'intention et l'intensité de son équipe capable de « faire beaucoup mieux ».

Frédéric Antonetti réclame le soutien des supporters

« C’est nettement insuffisant par rapport à ce qu’on voudrait avoir », a ajouté le coach du FC Metz. En poussant ce petit coup de gueule, Frédéric Antonetti souhaite maintenir ses joueurs sous pression avant la venue d’un adversaire de poids, l’Olympique de Marseille, en quête de victoire après sa défaite à Nice.

Pour tenter d’obtenir un bon résultat face aux Marseillais, l’entraîneur messin a aussi appelé au soutien des supporters. Car il n'apprécie pas de voir un stade Saint-Symphorien acquis aux Marseillais. « Ce qui est dommage, c’est qu’il y aura 15 000 Marseillais. Je n’arrive pas à comprendre qu’on soit lorrain et supporter de Marseille (...) J’ai un objectif, le FC Metz peut compter sur 15000 inconditionnels. Ici on a un potentiel de 30-35000, mais pour ça il faut des résultats », a-t-il assuré. Le rendez-vous est donc pris ce dimanche entre le FC Metz et l' OM.