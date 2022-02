OM Mercato : Une tendance se confirme pour Sampaoli à Marseille

Publié par Timothée Jean le 15 février 2022 à 20:46

Les critiques se multiplient contre Jorge Sampaoli après la mauvaise prestation de l’ OM à Metz (1-2). L'avenir du coach argentin dépend des prochains matchs.

OM Mercato : Sampaoli joue gros en Ligue Europa Conférence

Les temps sont durs pour Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le jeu déployé par l’ OM face au FC Metz, le week-end dernier, a encore été décevant. Incapables de déstabiliser le bloc défensif des Lorrains en seconde période, les Marseillais se sont remis à un Arkadiusz Milik des grands soirs pour s’imposer. Entré à la 76e minute, l’avant-centre polonais a inscrit le but de la victoire de l’ OM, d’un superbe retourné acrobatique à dix minutes de la fin.

Si cette victoire a permis à l’ OM de s’installer confortablement à la 2e place de Ligue 1, avec quatre points d’avance sur l’OGC Nice, les choix de Jorge Sampaoli ne font pas l’unanimité auprès des supporters ainsi que des observateurs. De quoi fragiliser un peu plus la situation du coach argentin, dont les errements tactiques et la gestion du groupe marseillais sont vivement critiqués.

Et si Jorge Sampaoli conserve toujours la confiance de ses dirigeants, les prochaines rencontres de l’ OM s’annoncent décisives pour son avenir. Une information confirmée par Jean-Charles De Bono, sur le plateau de Débat Foot Marseille. « On pensait que par la Coupe de France ou la Coupe d’Europe il y aurait peut-être quelque chose à accrocher. Maintenant on se raccroche à la Ligue Europa Conférence car on a envie de la remporter. Imagine toi qu’il arrive une catastrophe, on fait comment ? Ce serait le feu », a déclaré le consultant.

Jorge Sampaoli n’est pas à l’abri d’un licenciement

Dauphin du PSG après 24 journées, l’ OM accueille ce jeudi soir le FK Qarabag en 16e de finale de la Ligue Europa Conférence. Un match important afin de relever la tête sur la scène européenne et espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais en cas de mauvais résultats, l’avenir de Sampaoli pourrait une nouvelle fois être au cœur des débats. Une saison blanche de l’ OM ne devrait en aucun cas jouer en sa faveur. « Ton objectif, c’est de gagner quelque chose cette année », a rappelé le consultant.

Et si l’Olympique de Marseille finit par louper une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, il n’est pas certain que Sampaoli parte au bout de son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM. L’Argentin a donc tout intérêt à rapidement opérer des changements positifs à Marseille.