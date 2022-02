AS Monaco Mercato : Un premier départ déjà acté pour l’été 2022

Publié par Timothée Jean le 16 février 2022 à 04:46

Très discrets cet hiver, les dirigeants de l’AS Monaco se projettent déjà sur le prochain mercato estival. Les dirigeants monégasques devraient se séparer d’un gardien de but.

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel ne sera pas conservé

Barré par la concurrence de Manuel Neuer au Bayern Munich, Alexander Nübel n'avait aucune chance d'obtenir du temps de jeu en Bavière. Le portier allemand a alors fait le choix de rejoindre l’AS Monaco lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt de deux saisons. Sauf que son transfert sur le Rocher ne se passe pas comme il l’espérait.

Alexander Nübel a connu un début de saison très compliqué, suscitant même parfois la colère de ses propres supporters, qui n’appréciaient pas ses fautes de mains de plus en plus récurrentes. Et si le temps a fait son œuvre, permettant au gardien de but allemand de trouver ses marques, son sort semble déjà scellé à l’AS Monaco. Selon les informations du média Kicker,Alexander Nübel ne sera pas conservé par les dirigeants monégasques. Le gardien de but de 25 ans devrait donc retourner au Bayern Munich à l’issue de la saison, où un nouveau contrat l’attendrait déjà.

Alexander Nübel vers une prolongation au Bayern Munich

S’il monte en puissance sous les couleurs de l’ASM avec 32 rencontres disputées cette saison, toutes compétitions confondues, Alexander Nübel semble de diriger vers un retour en Bavière, où son contrat expire en juin 2025. Selon le média italien, les dirigeants bavarois comptent prolonger son contrat, même si cela ne devrait pas changer la situation de Manuel Neuer, toujours indéboulonnable au Bayern Munich.

Car selon Kicker, le Bayern Munich envisagerait de prolonger son jeune gardien de but, tout en le laissant évoluer dans d'autres formations sous la forme d’un prêt. Prêté jusqu'en juin 2023 à l'AS Monaco, Alexander Nübel serait même déjà courtisé par Tottenham. L’idée de le voir rebondir en Premier League après un bref retour au Bayern Munich n’est donc pas à exclure.