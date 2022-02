LOSC : Un retour bienvenu pour Gourvennec à Lille !

Publié par Timothée Jean le 17 février 2022 à 01:06

Le LOSC affronte ce vendredi le FC Metz dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Le club lillois enregistre un important retour avant cette rencontre.

LOSC : Gourvennec avec un retour important face au FC Metz

À quatre jours du choc contre contre Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions, (mardi 22 février, 21h), le LOSC ouvrira d’abord la 24e journée de Ligue 1. Le champion de France en titre affronte ce vendredi soir (21h) le FC Metz au stade Pierre Mauroy. Dixième de Ligue 1, le LOSC reste sur un probant succès à Montpellier (1-0) et est déterminé à poursuivre sur cette lancée en championnat. Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec devront se méfier des Lorrains, en quête de victoire depuis trois rencontres.

Et pour cette dernière répétition générale, le club lillois enregistre d’importants retours dans son groupe. Après Renato Sanches, c’est autour d’Isaac Lihadji de reprendre l’entraînement collectif avec les Dogues. La Voix Du Nord assure en effet que le jeune attaquant français va mieux et confirme sa présence sur les terrains aux côtés de ses coéquipiers lors de la séance d’entraînement du jour. Touché à la cuisse il y a deux semaines, Isaac Lihadji a manqué les deux dernières rencontres du LOSC. Il semble remis de sa blessure et postule pour une place dans le groupe lillois face au FC Metz.

Un absent de taille au LOSC

Toutefois, le LOSC devrait encore se passer de Zeki Çelik. En phase de reprise après une blessure au mollet gauche, l’international turc de 24 ans semble trop juste pour figurer dans le groupe de Jocelyn Gourvennec. Son absence à l’entraînement signe quasiment la fin du suspense : les chances pour Zeki Çelik de disputer le match contre le FC Metz sont désormais très maigres. Un talent en moins donc pour le champion de France en titre.