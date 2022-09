LOSC Mercato : Une porte de sortie se ferme déjà pour un indésirable

Publié par Dylan le 05 septembre 2022 à 21:06





LOSC Mercato : Alors qu'il a été poussé vers la sortie, un attaquant nordiste peut déjà faire une croix sur un prétendant venant de Belgique.

LOSC Mercato : Isaac Lihadji n'ira pas au Standard Liège

Si le mercato estival s'est terminé en France, il est encore actif dans certains pays. C'est le cas notamment de la Belgique, qui vit ses dernières heures de mercato en ce lundi. Du coup, les clubs de Jupiler Pro League (première division belge) s'activent pour trouver les derniers renforts. Le journaliste local Sacha Tavolieri évoquait dimanche un intérêt du Standard Liège pour Isaac Lihadji, dont l'avenir a été définitivement scellé à Lille.

En effet, le président des Dogues, Olivier Létang, a clairement poussé l'ancien marseillais vers la sortie. C'est pourquoi certaines équipes sont venues aux renseignements, dont le Standard Liège mais aussi l'ASSE selon Le Progrès. Pourtant, la porte du club belge va déjà se refermer d'après les nouvelles informations apportées par Sacha Tavolieri ce lundi.

LOSC Mercato : Lihadji trop gourmand pour le Standard Liège

D'après le journaliste, Isaac Lihadji n'ira pas chez l'actuel neuvième de Jupiler Pro League pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une première raison concerne le salaire souhaité par l'ailier gauche de 20 ans. Lihadji demande minimum 150 000€ par mois d'après la même source, alors qu'il est payé 80 000 € par mois actuellement au LOSC selon le journal L'Equipe. La gourmandise du joueur aurait été l'un des facteurs principaux du refus du Standard.

Mais ce n'est pas tout, car le club dirigé par Ronny Delia a aussi d'autres priorités, en l'occurence un ailier à la fois gaucher et droitier. Or, Isaac Lihadji n'a pas cette polyvalence, lui qui tire régulièrement au but avec son pied gauche. La porte se referme donc bel et bien pour Lihadji, qui peine à rebondir après des passages plus que mitigés à Lille et à Marseille. Pour rappel, le Phocéen de naissance a inscrit 1 but et 3 passes décisives la saison dernière avec les Dogues, et possède 3 matchs de Ligue des Champions disputés à son actif.