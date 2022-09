ASSE Mercato : Un attaquant de Ligue 1 en joker pour les Verts

Publié par Ange A. le 05 septembre 2022 à 07:07





ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne envisagerait de s’offrir un nouveau renfort comme joker. Les Verts visent un attaquant de Ligue 1.

ASSE Mercato : Un attaquant de Ligue 1 visé par les Verts

Coordonnateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin avait fait des annonces fortes pour la suite du recrutement. Malgré la fermeture officielle du marché des transferts, l’ ASSE pourrait encore recruter. Comme l’avait indiqué le responsable stéphanois, les Verts souhaitent signer un nouveau renfort en tant que joker. « On peut même prendre un joker dès aujourd’hui. C’est une possibilité, si les joueurs sur lesquels on était récemment, ou leurs clubs, rouvrent la porte », avait averti l’ancien capitaine des Verts dans les colonnes du journal Le Progrès. Le média régional croit savoir que le joker de Saint-Étienne pourrait débarquer de Lille. Il s’agirait du Lillois Isaac Lihadji.

Le sort d’Isacc Lihadji déjà scellé au LOSC

Recruter en attaque était la priorité de Saint-Étienne cet été. Seuls Lenny Pintor et Ibrahima Wadji sont venus renforcer le secteur offensif stéphanois. L’objectif de l’ ASSE serait donc renforcer ce compartiment avec une dernière signature cet été. Une tendance que confirme donc la publication régionale avec cet intérêt pour Isaac Lihadji. L’attaquant de 20 ans entre dans la dernière année de son contrat avec le LOSC. Le club nordiste cherche à se débarrasser de l’ancien marseillais comme l’a rappelé Olivier Létang lors d’une récente conférence de presse.

Le président lillois a ouvert grand la porte à l’ailier formé à l’Olympique de Marseille. « Isaac, son avenir n’est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre de propositions et de possibilités. Il y a un club qui est arrivé jeudi soir, mais ça n’a pas pu se faire. C’était un club français, mais ce n’était pas Lorient. (...) À lui de savoir ce qu’il veut faire, s’il veut jouer au football ou non. C’est à lui de se décider, s’il veut jouer au football ou faire autre chose », avait fait savoir le patron des Dogues. Reste donc à savoir si le principal intéressé voudrait se relacer en Ligue 2.