Vente OL : Aulas fait une énorme annonce sur le futur de Lyon !

Publié par Thomas le 17 février 2022 à 11:27

Alors que certains fans de l' OL demandent du renouveau dans la gestion du club, Aulas a fait une grande annonce concernant une vente lyonnaise.

Vente OL : Aulas veut encore durer à Lyon

Figure de proue de l’hégémonie lyonnaise en France durant les années 2000, Jean-Michel Aulas fait l’objet de contestations récurrentes ces dernières années de la part de ses supporters. Le mythique président de l’Olympique Lyonnais, en poste depuis 1987, voit son club de cœur vivre une passe pour le moins délicate, avec deux saisons successives sans Ligue des Champions. 7e après 24 journées cette saison, Lyon connaît peut-être l’une des pires saisons de ces dix dernières années que ce soit sur le plan sportif comme en interne.

Après le départ précipité de Juninho, qui s‘était plaint publiquement de l’organigramme lyonnais, des tensions auraient émergé en interne pointant du doigt le président de 72 ans pour sa gestion parfois contestable de l’ OL. En tête de ces reproches adressés au dirigeant lyonnais, sa mainmise perpétuelle sur le mercato des Gones, et sa prise de position particulière sur la manière de recruter. Une situation délicate qui pousserait le club à réfléchir à l’après-Aulas.

Si des rumeurs légères de repreneurs tournaient un temps autour du Groupama Stadium, le président des Gones a tenu à clarifier l’avenir de l’Olympique Lyonnais, faisait une grande annonce sur de possibles investisseurs étrangers. En conférence de presse mercredi, Jean-Michel Aulas a fermé la porte à de potentiels repreneurs indiquant être pleinement investi dans le projet lyonnais. " Céder l’ OL à des investisseurs étrangers n’est pas du tout dans nos perspectives. Si on investit avec Holnest dans l’Arena à côté du stade, c’est qu’on croit à la pérennité du projet et que je m’inscris dans la gouvernance de ce projet ", a déclaré l’homme d’affaires qui fêtera ses 73 ans le mois prochain.

Aulas défend le projet de son stade

Dans son traditionnel bilan financier publié chaque semestre, Jean-Michel Aulas a tenu à clarifier la situation concernant l’investissement mis dans le nouveau stade de l’ OL et le projet Arena. Beaucoup de supporters lui ont reproché ces dernières années de mettre plus de fonds dans son projet d'infrastructure plutôt que dans l’équipe lyonnaise. " C’est une erreur de prétendre que l’Arena, dans laquelle j’ai investi avec Holnest, mon groupe familial, avec nos fonds propres, a affecté la partie du football ", a rétorqué le président du club rhodanien avant de rappeler que " depuis deux ans et demi, nous avons investi 160M€ net sur le foot " De quoi apaiser les fans lyonnais ?