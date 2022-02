RC Lens Mercato : Le RCL prépare le départ d’un attaquant

Publié par ALEXIS le 17 février 2022 à 14:27

Jouant peu avec l’équipe du RC Lens, Corentin Jean serait sur le départ. Le club nordiste rechercherait son successeur, en attendant le mercato estival.

RC Lens Mercato : Corentin Jean vers la Ligue 2 ?

Corentin Jean ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur du RC Lens cette saison. Il n’a joué que des bouts de matches depuis le début de saison. En 14 apparitions en Ligue 1, il a été titulaire une seule fois et son temps de jeu cumulé est très maigre (217 minutes). Évidemment, Franck Haise ne compte pas sur le polyvalent attaquant (ailier doit ou avant-centre). Indésirable, ce dernier est poussé vers la porte de sortie. L’ancien Toulousain devrait ainsi quitter le RCL à l’issue de la saison, même si son contrat est valide jusqu’en juin 2023.

Le RC Lens qui ne compte plus sur Corentin Jean devrait le transférer lors du mercato estival, selon les indiscrétions du compte Twitter MSV Foot. Le club Artois serait déjà en train de lui trouver un remplaçant en attendant l’ouverture officielle du marché des transferts de l’été 2022. « Corentin Jean quittera le Racing Club de Lens, l’été prochain, le board des Sang et Or étudie d’ores et déjà certaines pistes. Plusieurs clubs français de Ligue 2 seraient intéressés par les services de l’ancien de Toulouse », apprend le média.

Corentin Jean, pas indispensable dans l'équipe de Franck Haise

Notons que l’équipe des Sang et Or est la 4e équipe la plus offensive du championnat. Elle a inscrit 39 buts en 24 journées et est devancée dans ce classement par le PSG (52 buts), le RC Strasbourg (46 buts) et le Stade Rennais (43 buts). Il faut aussi souligner que tous les joueurs de l’équipe type de Franck Haise se montrent décisifs. Pour preuve, Seko Fofana, l’actuel meilleur buteur des Lensois, n’est pas un attaquant de pointe, mais plutôt un milieu de terrain. Il a le même nombre de buts qu’Arnaud Kalimuendo (7) et devance Wesley Saïd (5 buts), Przemyslaw Frankowski (milieu de terrain) et Florian Sotoca (4 buts chacun). Pour revenir à Corentin Jean, il n'a pas marqué un seul but cette saison avec le RC Lens, en 17 matchs toutes compétitions confondues.